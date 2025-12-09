半夜帶兄遺照站路邊撒冥紙揮手 苗栗男稱「提醒減速」被罰3000元

男子半夜站路邊抱兄遺照還撒冥紙，結果被罰3000元。（圖：民眾提供）

苗栗1名林姓男子今年9月18日深夜10點多，帶著過世兄長遺照站在苗栗市路旁撒冥紙，嚇壞不少路過民眾。林姓男子被警方依社維法送辦。林男聲稱目的是提醒用路人減緩車速，但苗栗地院法官審理後，認為林姓男子可選擇其他不影響用路人行車安全手段，如懸掛布條、持警告標語等方式提醒，而非朝車道方向招手揮舞驚嚇到行經騎士，法官最後依違反社維法開罰3000元。（彭清仁報導）

半夜有人抱著遺像照片，不但撒冥紙，還朝來往車輛招手，真的會嚇死人！據了解，林姓男子今年9月18日深夜10點31分至52分，手持兄長遺照站在苗栗市聯大路往聯合大學八甲校區道路車道或路旁。林姓男子甚至在撒冥紙並對往來機車揮手，當時引來學生圍觀，也有民眾受到驚嚇而報警。林姓男子被警方帶回時供稱，因聯大路經常發生車禍，因而帶著過世10多年哥哥的遺照前往撒冥紙，以警惕用路人減速慢行。全案警方也依違反社維法移送苗栗地院審理。

全案法官審理後指出，林姓男子若要表達警惕用路人減緩車速訴求，可採取其他不過度影響用路人行車安全的手段，如懸掛布條、豎立看板或手持警告標語立於人行道。但林姓男子卻手持遺照、突然走到路肩朝車道方向招手揮舞，導致行經機車一度減慢車速舉動，顯然對往來機車騎士造成滋擾驚嚇，妨害用路人安寧，確實構成「藉端滋擾公眾得出入之場所」事由，法官因而不採信林姓男子說詞，依違反社維法裁罰林姓男子3000元罰金。