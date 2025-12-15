半夜常胃酸逆流？醫揪兇手：「這1養生食物」害的 想助眠反而更慘
一位43歲的女性病患，經常有胃酸、胃腸脹氣、打嗝、排氣多的情況，曾經做過胃腸鏡檢查，有胃息肉、賁門鬆弛、胃食道逆流的狀況，排便一兩天才一次，而且經常覺得排不乾淨、脹氣，雖然檢查結果都不是大毛病，但西醫判定他有「腸道老化」的傾向。因此，他到中醫看診主要是針對胃腸問題，並且搭配針灸促進腸胃蠕動，治療半年之後症狀都有明顯改善。
半夜被胃酸嗆醒 竟是紅棗惹禍
中醫師羅珮琳分享，有一次該名病人來看診的時候突然說他最近胃食道逆流的狀況變嚴重，每天半夜會被胃酸嗆醒，早上起來都覺得嘴巴苦苦的，我問他：「最近有吃宵夜嗎？」他回答：「有」，因為家人最近去旅遊回來帶了一大包的紅棗零食，是單包裝拆開可以直接食用的大顆紅棗，因為紅棗可以養血安神幫助睡眠，所以他每天晚上睡覺之前會吃一顆大顆的紅棗。
羅珮琳請他先停止在睡前吃紅棗，因為沒有煮過的紅棗皮硬硬的，直接當果乾食用其實並不好消化，而且雖然紅棗是天然果乾，但糖分一樣會造成胃酸，停止睡前吃紅棗一週之後，再回診果然胃食道逆流的狀況就改善了。
紅棗多食損齒 中滿證忌之
「本草備要」記載大棗「多食損齒，中滿證忌之」，中醫認為「甘令人滿」多吃甘味食物易影響消化功能，不當食用紅棗最容易造成消化不良與腸胃不適，紅棗含有較多膳食纖維，尤其是以果乾的方式食用，過量食用可能導致腹脹、腹瀉等消化問題，尤其對腸胃功能較弱者影響更明顯。晚上睡覺前也不宜吃紅棗，因為紅棗是一種高糖食物，吃多了容易胃食道逆流引起火燒心，影響睡眠品質。
哪些人不適合多吃紅棗？
羅珮琳指出，兒童與老年人腸胃功能較弱，紅棗的黏膩特性可能影響消化，也要避免誤食紅棗核引發腸道問題；現在有去籽紅棗或者去籽紅棗片可以選購十分方便。紅棗含糖量高，糖尿病患者若未控制攝取量，可能導致血糖波動，影響病情控制。紅棗性溫，長期大量食用可能增加體內燥熱，導致口乾舌燥、便秘等症狀，對於體質偏熱者尤需注意。
（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
