半夜想吃鐵板燒 店員現身突褲子滑落又摔倒 客人秒驚逃

台南市北區文賢路上一家鐵板燒店近日在網路爆紅，一名深夜獨自值班的男店員，因趕著招呼突然進店的客人，褲子沒繫好不慎滑落並跌倒，嚇得客人當場轉身逃離，還在店外回頭拍照。事後店家公開監視器畫面致歉，並表示願意招待鐵板燒，爆笑畫面吸引超過500萬人次觀看，網友直呼「真的很難不被嚇到」。

店員褲子滑落嚇跑客人

一名男網友昨在社群平台Threads分享，半夜在台南一間鐵板燒店上班，店內只有他一人作業，趁著沒客人去上廁所，沒想到一走出來就看到有人進店，準備上前招呼卻因褲子沒綁好、加上最近瘦，褲子突然滑落，他又不慎被褲腳絆倒，整個人跌在地上，嚇得客人立刻轉身往外跑。

老闆幫道歉、請吃鐵板燒

事後鐵板燒店老闆在粉專發文，並附上監視器畫面替員工澄清，強調該名員工不是變態，對於嚇到客人深感抱歉，也希望當晚的客人若看到貼文，能回到店裡讓小店招待一份鐵板燒，甚至幽默表示，希望能取得客人拍下的畫面「留作紀念」。

從監視器畫面中可以看到，穿著黑色無袖背心的男店員，在發現有客人進店後，急忙從後方跑出來，卻因褲子沒綁好又踩到褲腳，當場摔倒在地。他立刻爬起來想上前招呼，但客人已被嚇得奪門而出。另一角度的畫面顯示，客人原本平靜走進店內，下秒看到跌倒的店員後立刻轉身逃離，跑到門外後還忍不住回頭，躲在機車後方拍照。

這段宛如喜劇動作片的追逐畫面在網路上瘋傳，吸引超過500萬人次觀看，引發熱烈討論，「當店員提著褲子衝向你，誰能不跑」、「一進店就看到褲子掉了還跌倒，正常人都會嚇到」、「員工跌倒已經很好笑，客人跑出去還回頭拍照才是精華」、「整段根本是滿分喜劇」。

客人以為自己沒睡醒

影片持續流傳後，當晚的客人也出面說明，表示半夜醒來想找點東西吃，結果一進店就看到店員褲子滑落又摔倒，當下以為自己還沒睡醒才會跑掉；事後回頭拍照，只是想確認自己沒有看錯。後來看到店員已經站起來，但實在不好意思再回店裡用餐。

