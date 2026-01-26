半夜慘摔瘀青！陳佩琪怨：因柯文哲腳鐐充電線害的 怕柯忘回報被抓去關
政治中心／施郁韻報導
前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪臉書子再度發文，表示自從柯文哲交保回家後，每到晚上八點就會陷入不安，因柯文哲需定期向監控中心回報，若忘記回報，可能面臨再度被關押的風險。此外，陳佩琪抱怨，自己在黑暗中被腳鐐的充電線絆倒，「常摔個雙腿到處瘀青一片片的」。
陳佩琪在臉書發文表示，柯文哲出來後，現在每天晚上快要八點鐘時，她就開始緊張不安，特別是柯文哲不在身邊時。儘管柯文哲有設鬧鐘，但有時跟人談話或太專注而沒注意到要回覆監控中心，記得柯剛出來時沒手機，有次晚上柯文哲跑去跟黃國昌開會，八點到了，深怕柯文哲忘記了，「只好很沒禮貌地打一通電話給正在開會的黃國昌那裡。」
陳佩琪說，監控中心一向都很盡責，柯文哲一去中南部、靠近海邊就馬上來電關切，她之所以會變得神經質，想說「哪天忘了回，柯又會馬上被抓回去關了」，「看了搜索票，就知道司法當真是把他當賤人賤狗賤命在看待，隨便玩玩都覺得爽」。
陳佩琪說，電子腳鐐除了羞辱柯文哲到夠本外，還引起柯皮膚嚴重過敏反應，她則是每每在黑暗中被腳鐐的充電線絆倒，常摔到雙腿瘀青一片片的。
回憶起2025年年初，柯文哲第一次保釋回家，陳佩琪心酸說，柯曾多次踉蹌差點跌倒，當時是被關押了四個多月，除了幾次被檢察官林俊言和姜長志和唐仲慶、陳玟瑾拎到北院訊問外，柯不曾有走路機會，四個月讓一個人不走路、不曬太陽，一個正常人的健康就去了大半，更何況今年又被多關了九個月，本來就不好的身體狀況，又加了九個月的折磨，更是雪上加霜。
陳佩琪以醫學觀點質疑，「押人取供」比喻為虐待幼兒的「嬰兒搖晃症」，直言手法就像情緒管控不佳的照顧者出手虐待，卻不會留下痕跡，「用這種方法就是整死你，外人也不易察覺，讓你來個死無對證。」
更多三立新聞網報導
心疼柯文哲被當「賤狗」！陳佩琪：隨便玩玩都覺得爽
陪掃街！陳佩琪哽咽喊「謝謝把阿北救出來」 陳怡君幫安慰：最強母親
發文曝柯文哲身體近況突喊「又想XX」 陳佩琪親自解答了：是發飆
洩搜索票個資陳佩琪認「不小心」 撇眼看麥克風質問媒體：有沒有違法？
其他人也在看
「老公，下輩子一定要再找到我！」Lulu、陳漢典婚禮誓詞太浪漫 讓全場都哭了
藝人 Lulu（黃路梓茵）與陳漢典昨（25）日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，現場席開70桌，邀請約650位親友到場見證。現場氣氛溫馨，新人一進場就忍不住落淚，在交手儀式中，Lulu先擁抱父母，由Lu爸親手將愛女交託給陳漢典，氣氛相當感人。隨後進入誓詞環節，兩人真情流露、哭成一片，也成為整場婚禮最動人的時刻。姊妹淘 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
習近平為何做掉自己的軍隊副手？《華爾街日報》獨家：張又俠涉嫌賣官、還對美國洩露核武參數
中共中央軍委副主席張又俠被指控涉嫌嚴重違紀違法、甚至被立案調查，成為習近平整肅解放軍又一隻即將中箭落馬的大老虎。但中共目前仍未給出具體的涉案內容，《解放軍報》的社論也只說張又俠「嚴重踐踏破壞軍委主席負責制」。不過《華爾街日報》25日獨家報導，張又俠被指控對美國洩露核武參數，並為收受賄賂干預人事任用、連國防部長的職位都被他拿來賣。《華爾街日報》引用知情人士說法......風傳媒 ・ 16 小時前 ・ 39則留言
童年霸主回歸！他驚見「1品牌泡麵」佔領超市貨架 饕客瘋掉：只服這味
台灣泡麵款式琳瑯滿目，也是不少人宵夜時段的首選，其中曾一度淡出市場的金車「漢寶泡麵」，近日再度掀起話題。一名網友發現，賣場貨架上整排擺滿漢寶系列產品，口味選擇明顯增加，貼文曝光後引發饕客熱烈討論，也讓這個老字號品牌重新受到高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 27則留言
館長直播洩個資引網暴 賓士哥走投無路離世｜#鏡新聞
網紅「館長」陳之漢爭議不斷，近期又因到中國發展等議題被網友批評，他則反擊遭到霸凌，但鏡週刊踢爆，館長才是霸凌慣犯，前年館長的健身房遭惡煞砸店，甚至開車衝撞，落網的陳姓嫌犯供稱，是不滿館長曝光他的個資，最終他因承受不住館粉攻擊，走上絕路。鏡新聞 ・ 16 小時前 ・ 27則留言
頂罪服刑20年！八點檔女星出獄驚收離婚協議書 「超慘下場」曝光
實力派女星李沛綾在八點檔飾演命運坎坷的角色，這不僅是她睽違多年再次挑戰極具張力的悲劇角色，更是她與金獎導演馮凱繼經典劇集《飛龍在天》、《世間路》後，時隔20年的重磅合作。李沛綾感性表示：「演凱哥導的戲最過癮的就是情感處理非常細膩。他對劇本要求極高，每一句台詞都會親自潤飾，讓口氣更符合角色性格，讓演員能瞬間進入狀況。」三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 10則留言
記憶體權重3成太犯規！它一躍成績效王 現在追會不會太晚
台積電法說釋出的財報及展望皆優於預期，加上第一季作夢行情發酵，激勵台股頻創歷史新高，也帶動台股ETF規模今年來規模爆衝，今年來規模增幅前十名之台股ETF成長幅度皆高達二位數，其中，前三強台新臺灣IC設計（00947）、群益半導體收益（00927）、主動台新優勢成長（00987A）今年來才三周，規模皆大幅成長五成以上。擁有此波最強勢記憶體權重高達3成的台新臺灣IC設計（00947）受惠股價創新高及申購數大增，是今年唯一規模成長逾六成之台股ETF。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
明東北季風增強 北部轉濕涼低溫15℃愈晚愈冷 周六又一波冷鋒報到
中央氣象署最新天氣預報指出，明天（27日）東北季風增強影響，連續2天各地有雨轉濕涼，低溫攝氏15度；周四（29日）水氣雖減少，但受輻射冷卻影響，中部以北局部低溫下探11度；預計31日另一波東北季風再增強報到。Yahoo即時新聞 ・ 10 小時前 ・ 15則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 7則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 2則留言
77歲「綜藝教母」張小燕健康亮紅燈！缺席Lulu婚宴原因曝光
陳漢典與Lulu（黃路梓茵）的婚宴昨（25）晚在台北文華東方酒店盛大舉行，現場星光熠熠、眾星雲集，但卻少了與Lulu私交甚篤的77歲「綜藝教母」張小燕。張小燕今日向媒體透露，原本她也安排出席，但因身體狀況不佳而臨時取消行程，消息一出，立即引發外界關注。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 9則留言
許瑋甯超挺！趕回台北參加典Lu婚禮 下衣失蹤同框邱澤
許瑋甯超挺！趕回台北參加典Lu婚禮 下衣失蹤同框邱澤EBC東森娛樂 ・ 15 小時前 ・ 2則留言
味全龍啦啦隊「5人確定離隊」！3人不敵感情風波遭開鍘
味全龍啦啦隊「Dragon beauties」小龍女今（26日）公告5名成員小珍奶、Queena、柳柳、星岑、米奇離隊的消息，令人球迷感到不捨。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 21則留言
阿湯哥也申請過爬台北101！劇組遭拒 李永萍談行銷：若影視協拍是很好方案
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導美國攀岩傳奇霍諾德（AlexHonnold）昨（25）日挑戰徒手攀登台北101，歷時1小時31分成功登頂，讓世界看見台灣。對此，前...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 37則留言
「永遠的小倩」王祖賢58歲了還是好美！自拍影片罕見全臉入鏡 素顏氣質依舊在線！
影片中，王祖賢語氣平靜卻很有力量，她說：「我希望我無論幾歲，永遠都能順著自己的心意而活，讓時間成為禮物，活出我喜歡的樣子。」短短幾句話，被不少粉絲形容是「一聽就懂她現在過得很好的那種狀態」。其實早在去年二月，王祖賢就在加拿大開設屬於自己的艾灸養生會館，吸...styletc ・ 2 天前 ・ 32則留言
黃曉明爆分手葉珂「與Angelababy同遊迪士尼」被直擊 離婚4年私下真實互動全曝光
中國男星黃曉明當年舉辦世紀婚禮，喜娶小13歲的Angelababy（楊穎），不過看似幸福美滿的7年婚姻，卻在2022年宣布離婚，雙方一舉一動仍引發關注。據了解，黃曉明分手新歡葉珂後，25日被民眾直擊，一同現身迪士尼，私下真實互動也全被拍下。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前 ・ 9則留言
Lulu婚宴端壽桃幫阿Ken慶生！被催婚安心亞不藏了 秒回「1句話」
去年10月20日正式結為連理的陳漢典與Lulu，今晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，而今日正好也是男星阿Ken的生日，因此陳漢典跟Lulu還特別準備壽桃幫忙慶生，並在台上搞笑催婚他跟安心亞，阿Ken真實表情全都被拍下。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
《薰衣草》男神合肥現蹤！土潮穿搭遭譏「暴發戶」 49歲凍齡神顏網驚呆
曾以《薰衣草》、《海豚灣戀人》紅遍全亞洲，受封為「初代偶像劇王子」的港星許紹洋，近年將事業重心轉往中國。現年 49 歲的他，近日在合肥商演期間被粉絲偶遇並留下合影。然而，許紹洋當天極具個人風格的穿搭卻意外成為焦點，特別是腰間的鮮紅配件，被部分毒舌網友調侃充滿「暴發戶」既視感，掀起兩極評價。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6則留言
斷親魔咒貝克漢家非首例！妮可拉黑歷史連環爆 前男友也為她切斷家人
貝克漢長子布魯克林公開與原生家庭切割後，輿論不只指向這段豪門裂痕，更一路燒向他的另一半妮可拉佩茲。隨著過往交往史與人際爭議被翻出，外界開始質疑，這場家庭風暴是否早有前例。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5則留言
典Lu婚禮破冰坐同桌？吳宗憲、辛龍私下真實互動曝光
男星辛龍在2020年痛失愛妻劉真。劉真因心臟手術後病況不佳，與病魔搏鬥45天仍不幸離世，享年44歲。喪妻之痛讓辛龍一度選擇隱身，遠離螢光幕前，專注照顧女兒與創作生活。多年低調後，他日前宣布復出，加盟新經紀公司；昨（25）日他也與昔日老闆吳宗憲一同出席陳漢典與Lulu的婚宴，兩人被安排坐在同桌，互動引發外界關注。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 2則留言
典LU婚禮》許光漢「這名字」現身全場暴動！Lulu當面拒絕：只要嫁陳漢典
陳漢典與 Lulu黃路梓茵今（25）日於台北文華東方酒店舉行盛大婚禮，現場席開 70 桌，星光熠熠的程度被形容「比三金頒獎典禮還誇張」。而婚禮現場最大的驚喜，莫過於「國民老公」許光漢的帥氣現身，他不僅人到場，名字還被諧音幽默玩梗，讓全場賓客笑聲不斷。自由時報 ・ 1 天前 ・ 6則留言