半夜慘摔瘀青！陳佩琪怨：因柯文哲腳鐐充電線害的 怕柯忘回報被抓去關

前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪臉書子再度發文，表示自從柯文哲交保回家後，每到晚上八點就會陷入不安，因柯文哲需定期向監控中心回報，若忘記回報，可能面臨再度被關押的風險。此外，陳佩琪抱怨，自己在黑暗中被腳鐐的充電線絆倒，「常摔個雙腿到處瘀青一片片的」。

陳佩琪在臉書發文表示，柯文哲出來後，現在每天晚上快要八點鐘時，她就開始緊張不安，特別是柯文哲不在身邊時。儘管柯文哲有設鬧鐘，但有時跟人談話或太專注而沒注意到要回覆監控中心，記得柯剛出來時沒手機，有次晚上柯文哲跑去跟黃國昌開會，八點到了，深怕柯文哲忘記了，「只好很沒禮貌地打一通電話給正在開會的黃國昌那裡。」

陳佩琪說，監控中心一向都很盡責，柯文哲一去中南部、靠近海邊就馬上來電關切，她之所以會變得神經質，想說「哪天忘了回，柯又會馬上被抓回去關了」，「看了搜索票，就知道司法當真是把他當賤人賤狗賤命在看待，隨便玩玩都覺得爽」。

陳佩琪說，電子腳鐐除了羞辱柯文哲到夠本外，還引起柯皮膚嚴重過敏反應，她則是每每在黑暗中被腳鐐的充電線絆倒，常摔到雙腿瘀青一片片的。

回憶起2025年年初，柯文哲第一次保釋回家，陳佩琪心酸說，柯曾多次踉蹌差點跌倒，當時是被關押了四個多月，除了幾次被檢察官林俊言和姜長志和唐仲慶、陳玟瑾拎到北院訊問外，柯不曾有走路機會，四個月讓一個人不走路、不曬太陽，一個正常人的健康就去了大半，更何況今年又被多關了九個月，本來就不好的身體狀況，又加了九個月的折磨，更是雪上加霜。

陳佩琪以醫學觀點質疑，「押人取供」比喻為虐待幼兒的「嬰兒搖晃症」，直言手法就像情緒管控不佳的照顧者出手虐待，卻不會留下痕跡，「用這種方法就是整死你，外人也不易察覺，讓你來個死無對證。」

