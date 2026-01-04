半夜打開冰箱！阿里山驚見站高160公分黑熊 連4天闖工寮覓食

阿里山村落工寮近日有黑熊闖入覓食，影像被林業署嘉義分署監控拍下。（林業署嘉義分署）

阿里山達邦村最近一連4天都有台灣黑熊入侵工寮翻找食物，影像全被林業及自然保育署嘉義分署拍下紀錄，這隻站起來有160公分高的黑熊，不但鑽進冰箱查看，還破壞儲水桶，確認有無食物偷藏其中，這也是阿里山區首次有台灣黑熊入侵工寮的正式紀錄。不過，嘉義分署表示，疑似黑熊後來找不到食物，昨日已未拍到現蹤。

達邦村民通報黑熊現蹤 林業署派員監測

林業及自然保育署嘉義分署是去年12月31日獲報，嘉義縣阿里山鄉達邦村有台灣黑熊入侵工寮翻找食物紀錄，因此派員現勘，並展開監測，以現地觀察及紅外線監測相機拍攝，再發現黑熊從元旦到3日，每晚都會出沒在工寮翻找食物。

從拍到的畫面顯示，這隻黑熊站起來高約160公分，出現在工寮會開冰箱、破壞儲水桶等尋食行為。據了解，黑熊一開始有在工寮覓得雞蛋、罐頭，後來嘉義分署交待工寮人員把食物移走，後續都沒有再找到食物，甚至昨晚已未出現。

黑熊連續4天出現在工寮，疑似找不到食物，就不再出現。（林業署嘉義分署提供）

黑熊入侵人類空間 專家採取相關防範

由於黑熊入侵人類生活空間，為了安全起見，嘉義分署表示，第一時間已對附近居民及露營區進行宣導，並教導屋主採取防範措施，包括不規律聲光干擾，在傍晚至夜間使用汽笛喇叭、炮竹、收音機及加裝高瓦數感應燈，破壞黑熊對人類領域的預期。

針對物理性阻隔與預警，嘉義分署會視監測結果，確認黑熊路徑和入侵頻率，將緊急採購，並在必要時安裝「防熊電踏墊」及「防熊電圍籬」，利用輕微電擊感阻斷黑熊靠近工寮，引導其回歸山林。

嘉義分署強調，「食物管理」是防範黑熊靠近聚落的核心，並呼籲戶外垃圾、廚餘、肥料及寵物飼料應妥善收納於室內，露營區進行烤肉等活動時，強烈氣味極易吸引黑熊，應即時清理殘渣。

