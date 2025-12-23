半夜扭動、發出聲音⋯寶寶為什麼會睡不好？睡眠專家揭「關鍵1原因」

嬰兒睡眠時間總是斷斷續續，白天幾次小睡、晚上更是很難睡過夜，到底為什麼會這樣？婦產科護理師金智賢、睡眠訓練專家金民正於《這樣做，寶寶輕鬆睡過夜》一書中，以科學理論和臨床實證為基礎，從觀念建立、環境準備、作息安排開始，帶領父母依照寶寶的月齡與特性，制定屬於自己家庭的「好眠計畫」。以下為原書摘文：







為什麼寶寶會睡不好？



對初為父母的人來說，很多人認為嬰兒只要躺下就能睡，我也曾這樣想。沒想到，讓嬰兒入睡竟然這麼困難！眾多兒科醫生一起討論，稱嬰兒的睡眠是需要學習的技能（learned skill）。所以，如果還沒有學會，當然沒辦法好好睡。

我想分享一個前來諮詢並訓練成功的夏珍寶寶與媽媽的故事。夏珍4個月大，白天的小睡時間讓媽媽最為困擾。媽媽總希望小睡能自然延長，但夏珍總是在30分鐘內醒來，接著就會一直哭泣，因為她還是覺得很累。夏珍小睡時，媽媽必須一直在旁邊等待、陪伴，或者輕拍她、發出噓聲，又或者要抱著她，才能勉強把小睡時間拉長到30分鐘以上。

寶寶的哭聲讓媽媽患上了產後憂鬱症和恐慌症。不僅如此，由於每次只睡30分鐘，這讓夏珍變得喜怒無常、容易哭鬧不安。進行睡眠訓練前，我們列下了夏珍寶寶的幾個主要問題：

總是側身入睡

哭聲非常刺耳

白天不能自行入睡

夏珍的問題，主要在於沒辦法自行入睡，且將嬰兒固定在某個特定姿勢入睡，並不符合安全的睡眠環境，還有夏珍對吸吮有強烈依賴。改善這3點後，夏珍成為了好眠寶寶。在了解寶寶為什麼無法好好睡覺這件事情上，我們需要先認識所謂的「睡眠週期」。





睡不好是因為睡眠週期短



在了解寶寶為什麼無法好好睡覺這件事情上，我們需要先認識所謂的「睡眠週期」。一個睡眠週期可分成5個階段，當我們從淺眠到深度睡眠（即從階段1到階段5）後，會再次回到淺眠狀態，然後進入循環。嬰兒的睡眠週期大約是30～40分鐘，比成人短。

而下方的「嬰兒睡眠週期模式」圖表，展示了嬰兒在夜晚入睡時，如何反覆於「清醒─淺眠─深度睡眠」之間。對於嬰兒來說，在每一個週期之間清醒是很自然的事，他們不像成年人一樣，能自然地進入深度且長時間的睡眠。

進行諮詢時，我經常舉一個例子試著讓父母比較好了解。對於一個連注音都沒學過的孩子，要求他們：「睡一覺起床後，寫一個『蘋果』！其他孩子都寫得很好喔！」如此強迫他們並不合理。

沒辦法自己入睡的孩子，無法進行睡眠週期的「連接」，因此會更頻繁醒來、哭泣，很難安穩地睡過夜。所以，教導他們在這個時候「自行入睡」，就是睡眠訓練的目的。那麼，睡眠訓練究竟是為了讓父母更輕鬆，還是為了讓孩子更舒服呢？

給孩子高品質的睡眠，有以下好處：

提高智力和認知能力。 白天的狀態更穩定。 促使生長激素充分分泌。 降低壓力水平。 減低兒童肥胖和成年慢性疾病的機率。 解決睡眠問題，奶量也會自然增加。

對於父母來說，有以下的好處：

可預測的育兒狀態：心理上更穩定，有餘裕計劃事情，在長期育兒的路上更輕鬆。 提高育兒自信心：在育兒時，沒有什麼比自信更重要。在家庭中，孩子是團隊的一員，而爸爸媽媽是領導者。如果領導者無法自信地引導孩子，漫長的育兒生涯可能會變成沉重的心理負擔。 減少產後憂鬱：幸福的育兒能讓父母獲得真正自信並且感到開心。如果媽媽感到快樂，白天會充滿活力，可以好好擁抱孩子，給孩子燦爛的微笑。良好的睡眠同時給孩子和媽媽正面的能量，有助於降低產後憂鬱的風險。睡眠不足時，可能會對身體和心理產生負面影響。





睡眠訓練助寶寶好睡



我認為，睡眠訓練是為了「父母」和「孩子」雙方而展開的教育工作。有人會說，進行睡眠訓練，用外國人的方式養孩子、讓孩子哭，這種觀念不符合東方的情感文化。但這樣的觀點，其實早已不合時宜。

30年前，我們那一代父母養育我們時，「嬰兒猝死症」這個詞根本還不存在，讓孩子「趴睡」是普遍可見的育兒風潮，這不僅是為了頭型，也是為了讓孩子能更好入睡。現在，由於趴睡的死亡風險過高，讓孩子仰躺入睡才是普遍的方式。諸多觀念有可能隨時間改變，與其聽取媽媽社群的建議、朋友或父母的說法，不如專注在我們面前的孩子。

如果你的孩子有睡眠問題，我們強烈建議睡眠訓練。相信自己是對的，這是育兒的本質。即使其他人想法不同或者不以為然，只要父母認為自己是對的，那麼這就是我們家庭的方向。透過陪伴數千名孩子成長的經歷，我們可以知道：孩子們的日程安排各不相同，每個家庭的需求與期望方向也都不同。

（本文摘自／這樣做，寶寶輕鬆睡過夜：0~24個月孩子睡得好的祕訣，嬰幼兒睡眠諮詢師讓你跟寶貝天天好眠！／台灣廣廈）

