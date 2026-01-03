半夜披薩飆單竟是軍事信號？美軍空襲委內瑞拉 非官方數據暗示地緣衝突升級
美國與委內瑞拉之間的緊張局勢在今（3）日急遽升溫。美國總統川普（Donald Trump）已下令對委內瑞拉多處軍事設施展開突襲行動，並證實委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores）已遭美方逮捕，搭乘專機飛抵美國佛羅里達州。 值得注意的是，在空襲事件發生前夕，非官方的「五角大廈披薩指數」（Pentagon Pizza Index）便已出現異常現象。據追蹤平台「pizzint.watch」數據顯示，位於五角大廈周邊的披薩店訂單量於跨年假期期間大幅增加，顯示美國正進入高強度軍事應變狀態。
根據《哥倫比亞廣播公司新聞網》（CBS News）與《俄羅斯衛星通訊社》（Sputnik）報導，網站「pizzint.watch」所提供的數據，華府跨年假期期間，五角大廈周邊披薩店的訂單數量顯著上升，其中部分地區的防禦狀態（DEFCON）甚至被上調至第4級，為僅次於戰爭邊緣的警戒層級。
此外，X平台帳號「Pentagon Pizza Report」也於美東時間凌晨2時指出，五角大廈附近「Pizzato Pizza」的Google客流量數據顯示，其深夜訂單數量不僅超越平日尖峰時段，甚至創下歷來新高。該帳號長期觀察美國軍事活動與外送數據之間的變化趨勢，此次的異常飆升，與空襲時間幾乎同步。
這項被稱為「五角大廈披薩指數」（Pentagon Pizza Index）的非官方指標，由來可追溯至冷戰時期。當時媒體與分析人士觀察到，一旦國防部進入夜間或超時運作階段，周邊的速食店特別是披薩店會出現大量深夜訂單。這個指數並非預測未來衝突的工具，而是反映美方軍事決策活動是否進入密集階段的間接跡象。
雖然五角大廈過去曾對「披薩指數」提出澄清，強調外送訂單量與實際軍事行動無直接關聯，但多起歷史事件顯示，此一非正式指標確實經常與美國發動重大軍事行動時間點相近。例如在2025年中旬，以色列突襲伊朗前數日，亦曾出現類似訂單異動，引發國際社群高度討論。
此次針對委內瑞拉的空襲不僅象徵地區局勢進一步惡化，也可能對國際能源市場造成衝擊。委內瑞拉擁有全球規模龐大的石油儲備，任何軍事衝突或制裁升級皆可能推升油價與市場波動。
看更多 CTWANT 文章
超市外被要錢！他見老翁「挑食物1動作」鼻酸 網：看了好難過
58歲王祖賢近照曝光！新年問候曝光全臉美照 沉默以對壓榨員工傳言
北市修法打擊久占車位！車停逾「這天數」就拖吊 移置、保管費均上調
其他人也在看
兩岸開打「願讓自己或家人上戰場？」最新投票結果超震撼
兩岸關係緊張，中國解放軍東部戰區去（2025）年底在我國周邊實施代號「正義使命-2025」軍事演習，實彈射擊落點是有史以來距離台灣最近的一次，引起討論。據《遠見》最新民調顯示，有50.3%民眾認為5年內兩岸可能發生戰爭，若發生戰爭則有63.9%的人不願家人上戰場。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 719
被川普抓走的委內瑞拉總統馬杜洛是誰？
[NOWnews今日新聞]美軍今（3）日對委內瑞拉發動大規模突襲，先是在凌晨連續轟炸委內瑞拉多地後，再由美國總統川普（DonaldTrump）宣布已將委內瑞拉總統馬杜洛（NicolásMaduro）夫...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 42
2026國運籤出爐！預言4縣市是高度關鍵區「恐藍天變綠地」
2026到來，社會高度關注2026年兩岸是否開戰、也關心大選及國內政局。陽明山姜太公道場依循古禮請示馬年國運籤，卜得上卦「離兌」卦。道場主席羅世新解析內容，指出今年不僅是象徵火運能量旺盛的「赤馬紅羊年」，同時也是九紫離火運全面啟動的重要年份，示警2026大選4縣市恐「藍天恐變綠地」。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 431
共軍若犯台取勝無望？前美國防官員揭「致命弱點」：他們活不下來
即時中心／黃于庭報導中國軍事野心逐年增加，言語、武力恫嚇鄰近國家，野蠻行徑不為國際社會所容。近期美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），要求美國國務院定期檢討其對台交往準則，至少每5年向美國國會提交更新報告。對此，前美國防部官員胡振東接受專訪表示，若台海真開戰，相信美國基於自身利益會介入，並點出共軍「活不下來」原因。民視 ・ 1 天前 ・ 492
力挺軍購案！黃暐瀚點名「藍營三大咖」：若2028他們當總統，台灣需不需國防？
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導政府提出的1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」昨（2）日第5度遭國民黨、民眾黨擋下。對此，資深媒體人...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 335
外交部出重手！中國竟公布沈伯洋個資 「這類人」被嚴辦下場慘了
即時中心／黃于庭報導為達滲透台灣、進而完成統一目的，中國近年持續打壓我國，多次片面宣稱「懲戒台獨」，長臂管轄至國會內部。先前恫嚇將透過國際刑警組織「全球抓捕」民進黨立委沈伯洋；豈料，中國近日再度出招，公布沈的居住地與工作地衛星影像，更威脅其「往哪裡逃」。對此，外交部今（3）日嚴正重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中國對我國人民沒有任何管轄權。民視 ・ 3 小時前 ・ 107
胡振東曝「中犯台美軍不登島」原因！他揪端倪：美國看不下去了
美國國防部前官員胡振東（Tony Hu）近日表示，若台海爆發戰爭，美國將不會到台灣本島，因為台灣有足夠防禦資源，美軍若貿然登島反會造成指揮混亂，引起外界討論。對此，心理諮商與跨領域工作者葉永銘認為，胡振東是美國派來「執行反心戰工作」的，美國大概看不下去了，才如此反常地直接介入說明中國入侵的難度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 85
川普淡化處理解放軍圍台軍演 陸學者曝美方背後2大盤算
解放軍日前對台啟動「正義使命-2025」大規模軍演，含實彈射擊，落彈區散布在台灣24海里線周邊，美國總統川普（Donald Trump）僅表達「不擔心」，未明確挺台。對此中國人民大學國際關係學院教授金燦榮分析，美方淡化處理是希望穩住中美關係，且判斷和平統一仍是北京優先選項。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 25
停砍公教年金戰鼓響？嘆退休族迎「沉痛存款簿」 反年改大將拋反制第一招
立法院2025年朝野衝突不斷，其中針對軍公教年金改革上路多年，行政院趕在跨年前，針對攸關停砍公教年金、且已在立法院三讀通過的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案，赴憲法法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分，爭議恐在新年持續延燒。對此，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（2）日在臉書感嘆，2026年元旦新年的第一道曙光，......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 164
本周最強內幕》軍演前「美國說的真相」，台灣差遠了？謝衣鳳、謝典林恩仇錄，彰化姊弟互打恐遭撿尾刀？
去（2025）年12月底，中國解放軍宣布發動「正義使命2025」軍演，自30日8時至18時將在台海周邊劃設7處臨時危險區，由福建平潭、石獅對台灣北部與西南海域射擊27枚多管火箭，國防部證實落彈點在距離台灣24浬範圍內，比起過往演習更加接近；此次軍演導致超過900班航班、約10萬人次旅客受影響，我交通部嚴厲發聲譴責。國防部30日傍晚在記者會中說明，軍演當日自上......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 26
青鳥女神嗆「希望砲彈打到國民黨部」 網炸鍋：檢調呢
行政院12月18日通過國安法修法草案，明定任何人不得鼓吹外國、大陸對我國發動戰爭或採取非和平手段，違者最高處100萬元罰鍰。但青鳥網紅徐閉日前曾喊「每天祈禱飛彈擊中特定媒體大樓」，近日又發文嗆「希望飛彈打到國民黨桃園黨部」，離譜言論被指已觸法。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 253
殲-20飛恆春上空造假遭拆穿! 網友指出其實在廣州 他曝國軍雷達盲點.....
[Newtalk新聞] 中國央視於 2025 年 12 月 29 日播出的相關報導中，出現一段宣稱為殲-20 匿蹤戰機飛抵高雄上空的畫面，隨即在網路上引發熱議。然而，多名網友透過當日天氣雲圖、地形輪廓與建築分布進行比對後指出，畫面實際拍攝地點疑似為廣東梅州市，而非台灣南部空域，質疑央視挪用舊影像進行宣傳。 相關畫面曝光後迅速在社群平台流傳，部分中國網路輿論原先將其視為「軍事震懾成果」，但隨著比對分析結果出爐，討論風向急轉，央視報導的真實性再度受到外界質疑。 此外，12 月 30 日，中共海軍「烏魯木齊艦」被指進入台灣 24 海里鄰接區，台灣海軍「班超艦」對其實施火控雷達鎖定。該艦隨後僅以廣播抗議回應，並未進一步行動即轉向離開。此一發展也被部分輿論拿來對照官方敘事與實際軍事互動之間的落差。 解放軍殲-20戰機。 圖：翻攝自 騰訊新聞@矚望雲霄 在此背景下，解放軍「正義使命-2025」軍演落幕後，官方近日釋出更多空拍畫面，畫面中包含台北 101 大樓、恆春上空與殲-20 同框的影像，再度成為討論焦點。 對此，台灣空軍前副司令張延廷近日在節目中表示，台灣現階段並未具備量子雷達，因此難以有效偵新頭殼 ・ 1 天前 ・ 75
看不到中國犯台有贏的可能！前美國防官員：美軍百分之百協防台灣
[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅，頻繁在台灣周遭發動對台軍演並派出軍機、軍艦擾台，引起國際社會警戒。擁有美軍、五角大廈、美國在台協會（AIT）及軍工體系深厚背景的前美國國防部官員胡振東近日受訪時表示，美國協防台灣的機率「幾乎是100%」，但美軍介入的模式與大眾想像的「派兵登陸」截然不同，而是透過外圍強大的打擊力執行「拒止戰略」。 長期負責美國對台事務的胡振東指出，民眾對「派兵」的想像存在誤區。美軍不進入台灣本島作戰，並非退縮，而是基於三大軍事考量，首先是「避免後勤災難」， 戰爭初期台灣島內局勢必然混亂，若美軍冒然登島，光是通訊整合、物資後勤與軍事協調就會產生極大負擔。 胡振東續指，另一考量是「台灣具備防禦力」， 台灣本身已有堅固的分層防禦體系與充足的守備兵力，美軍不需要替代國軍執行「街頭巷戰」或守城任務；再來是「外圍打擊更有效」，美軍的強項在於制海與制空。主力將部署於台灣周邊，由航母戰鬥群、潛艦及駐日、駐菲基地發動遠程打擊，切斷解放軍的補給線。 對於外界擔憂中國侵犯台灣時可能對台發動「閃擊戰」，胡振東透露，美方對台海情境早已有詳盡的作戰計畫，特別是開戰初期的「黃金 72新頭殼 ・ 10 小時前 ・ 118
嘆賴清德該反省！郭正亮憶「陳水扁、蔡英文前例」 曝賴政府真正問題
總統賴清德於昨（1）日談及中國軍演、朝野對立的僵局，強調「台灣沒有時間等待，更沒有時間內耗」掀起熱議；前立委郭正亮直言，賴清德才是該反省的那個人，別說前總統馬英九，連前總統陳水扁、蔡英文先後執政16年以來，所激起的衝突、對立都沒有賴清德上任2年來的多。郭正亮在《新聞大白話》節目中表示，蔡英文做了8年總統都沒有被彈劾，任內也僅遇到一次中國軍演，更別說該次軍演根......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 38
軍演結束、口水戰繼續！中國國防部又放話
[NOWnews今日新聞]中國針對台灣的「正義使命-2025」演習已結束，多國陸續發聲譴責，美國國務院1日也透過聲明敦促北京克制，停止對台灣施加軍事壓力，並強調反對片面改變現狀的行為。對此，中國官方秉...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 29
近60％滿意賴清德外交表現！矢板明夫：台灣人清醒 再轟在野1事
外交部1月2日發布民調結果，針對總統賴清德上任至今的外交表現、外交部長林佳龍對外關係處理，以及對美國、日本、中國等外交關係進行調查。對於賴政府外交整體表現部分，59.4%受訪者感到滿意；林部長的對外關係處理部分，68.1%受訪者感到滿意。對此，資深媒體人矢板明夫就解析這份民調的意義，「反映出台灣人對國際現實的清醒認知」，直言賴清德政府努力補課、強化國防、爭取國際支持，卻遭在野黨阻擋國防預算，「誰在三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 119
陳水扁將主持鏡新聞YouTube國政節目 NCC：網路不受規範無違規
前總統陳水扁目前正保外就醫，他今天宣布，將主持國政訪談節目《總統鏡來講》，4日起在鏡新聞YouTube頻道播出。NCC對此表示，目前鏡電視依規定不得製播政論節目，不過該節目將在網路播放，不需向NCC申請執照，因此不在規範內，並無違規問題；至於受刑人保外就醫期間能否從事公開活動，屬於法務部權責，由法務部認定。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 359
要和平要民生不要戰爭！賴清德元旦談話「韌性之島 希望之光」 國台辦也回應了
【 記者 丁倩／台北 報導】總統賴清德周四（1日）發表2026年新年談話，針對中國持續升高的擴張野心表態，賴清台灣好報 ・ 1 天前 ・ 4
只有25%台灣人願意上戰場? 呂秀蓮、名嘴 : 民調如在軍演後做 數字會更低
[Newtalk新聞] 根據《遠見》雜誌最新公佈最新民調，針對「如果兩岸發生戰爭，請問你願不願意讓你或你的家人上戰場參戰？」進行調查，63.9% 的民眾表示不願意，只有 25％ 民眾表示願意。對此，前副總統呂秀蓮 1 日表示，這民調應該是在大陸此番解放軍「正義使命-2025」圍台軍演之前做的，如果是軍演後再做，願上戰場的數據會更低。 呂秀蓮表示，如果台灣民眾不願意參戰，那就要問自己如何貢獻兩岸和平？「我們如果要走和平的路，應該要勸所有台灣政治人物、有權力的人，不要一天到晚讓社會這樣混亂，媒體也不要挑動藍綠對立，兩岸才可能和平。」 前副總統呂秀蓮。 圖：林朝億 / 攝（資料照） 媒體人謝寒冰也表示，這個調查是在大陸此番圍台軍演之前所做，如果軍演之後再去做，恐怕結果會有點變化,願上戰場的台灣人會更低。 國民黨前主席洪秀柱 1 日在臉書發文表示，站在 2026 年的門口，更應冷靜回望，也要勇敢前行。她說，過去一年，台灣被意識形態綁架，被對抗語言推著走。民進黨當局破壞憲政秩序、切斷兩岸交流、把「抗中保台」當成萬靈丹，卻讓島內民眾承受更高的風險與不安。查看原文更多Newtalk新聞報導(影) 流新頭殼 ・ 1 天前 ・ 105
賴清德批藍白彈劾浪費時間 蔣萬安：照這標準，大罷免就不浪費時間嗎？
藍白日前聯手通過賴清德總統彈劾案提案，賴清德昨日在發表新年談話時感嘆指出，「大家想想看，我去年上任到現在，我不貪不取，沒有任何違法，這個時候對總統提出彈劾，目的何在？」並質疑，藍白明知道沒有 2/3 的多數，還要提案批評浪費時間，對此，蔣萬安今（2）日回應說「如果照這樣的標準，大罷免就不浪費時間嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8