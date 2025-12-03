半夜欠債談不攏！汽美店變鬥毆現場 關門狂揍3傷者滿身血

台中東區某汽車美容店今凌晨發生鬥毆事件，分局出動 20警力，救出3名傷者，將7嫌逮捕，移送法辦。警方提供

今天凌晨，台中東區有間汽車美容店爆發疑似債務糾紛的集體鬥毆，7人持鋁棒、木棒闖入攻擊店內3名男子，3人皆受傷送醫；轄區第3分局獲報，出動20名快打警力到場，眼看鐵門深鎖、一度準備破門，所幸對方終於開門投降。警方現場查獲兇器與K他命，全案朝聚眾鬥毆、妨害自由與毒品等罪偵辦，不排除追查是否涉及組織犯罪。

台中市警局第3分局是在今天凌晨2點50分接獲報案，十甲東路上某間汽車美容店內傳出劇烈吵鬧聲，還有人目睹，多名男子揮舞棍棒衝進店裡，大聲叫罵、打得不可開交；分局長謝有筆下令，立刻啟動快打部隊，多達20名警力火速包圍現場。

但快打部隊抵達時，店面鐵捲門緊閉，裡頭卻傳出凌亂腳步與騷動聲，屋裡暴徒拒絕開門，現場指揮官擔心傷者被困或遭續行攻擊，一度通知消防隊帶工具準備強行破門，氣氛劍拔弩張；就在破門前一刻，屋內終於有人妥協開門，警方隨即衝入，以優勢警力迅速制伏多名涉案男子。

經初步調查，這起衝突疑因「債務協商破裂」引爆。洪姓男子疑似對金錢往來不滿，竟帶著6名友人到場「討個公道」，手持鋁棒、木棒與鐵鎚等兇器，對店內3名男子狠砸猛打，3名被害人皆頭部受創、滿身是血，獲救後被緊急送往醫院治療，所幸均無生命危險。

辦案人員在現場查扣多樣攻擊性器具，更意外搜出K他命毒品，讓案件複雜度再升級。全案訊後依妨害自由、聚眾鬥毆及《毒品危害防制條例》等罪嫌移送台中地檢署偵辦；警方指出，洪男等人有黑社會背景，不排除進一步朝組織犯罪方向調查，背後是否有更深層糾葛。

警方嚴正呼籲，債務問題應依法處理，動用私刑只會讓自身陷入更深困境，「以暴力處理爭端，最終必須付出代價」。警方將持續清查相關人脈及金流，避免類似事件再度上演。



