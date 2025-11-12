半夜水灌進家中！蘇澳人睡一半「門外變汪洋」急逃上樓避難

生活中心／游舒婷報導

鳳凰颱風尚未登陸，就帶來驚人雨勢，中央氣象署將宜蘭列為超大豪雨降雨警戒，昨（11）日晚間蘇澳3小時累積雨量超過300毫米，當地人家中半夜灌進雨水，有民眾醒來發現門外已經發現變成汪洋，不禁錄影驚呼「上次看到這個景象，已經十幾年前了！」

蘇澳淹水。（圖／民眾提供）

颱風加上東北季風共伴效應，昨日在宜蘭降下驚人雨勢，多地傳出淹水災情，宜蘭縣蘇澳鎮有民眾半夜起床，發現門外已經淹水，拿起手機紀錄，傻眼看到外面成汪洋一片，民眾無奈看水淹進家中，外面雨勢卻不停，直嘆如果雨再下，就要往三樓避難了。

民眾表示，上次看到家中淹水，已經是2010年梅姬颱風的時候，當時也是受到共伴效應影響，淹水災情也相當慘重，水淹至一層樓高，甚至逼近二樓，民眾除了在家中等雨停，也沒有其他辦法，直言「相當無奈」。提及家中是否有任何損害，民眾表示，家中光是冰箱就有3台，全都因為淹水泡在水中，其他東西的狀況，只能等雨停再進行檢查。

蘇澳淹水，雨水灌進家中。（圖／民眾提供）

根據統計，昨（12）日晚間蘇澳3小時累積雨量超過300毫米，淹水深度高達一層樓，截至11日晚間23時，蘇澳鎮累計撤離199人、收容98人、依親4人、自行避難100人，目前雨勢雖然停止，但打掃修復可能需要花費一段時間。

蘇澳淹水，雨停了家中滿目瘡痍。（圖／民眾提供）

