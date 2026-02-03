半夜洗澡出事！全家「CO中毒」 3大4小送醫

新北市土城一處民宅，在今天（3日）凌晨四點多，發生一氧化碳中毒事件！（圖／東森新聞）





新北市土城一處民宅，在今天（3日）凌晨四點多，發生一氧化碳中毒事件！根據了解，當時是有家人在半夜洗澡，同住的其他人卻開始頭暈、不舒服，趕緊打119求救。消防到場調查，疑似是後陽台熱水器通風不良所造成，導致全家人共7個人緊急送醫。

民宅外警方拉起封鎖線，警消也到場調查，氣氛相當不尋常，新北市土城3號凌晨4點多，民宅發生一氧化碳中毒，全家都被緊急送醫。

民宅發生一氧化碳中毒案件，根據了解當時是有家人在家中洗澡，但是他洗完澡之後，同住的其他人卻出現不舒服頭暈症狀，最後共造成3大4小，共7個人緊急送醫。

家中這台熱水器，兩邊都是牆面，前方則在晾曬衣服，疑似因此通風不良，根據了解家裡面格局，是三房兩廳，而熱水器就安裝在廚房後面的後陽台邊邊，一氧化碳中毒一共造成媽媽、姪女頭暈不舒服，親戚及親戚女友和二女兒三女兒，以及小兒子都預防性送醫，同住的爸爸則陪同就醫。

新北市消防局第五救災救護副大隊長陳顥丰：「現場也有量測CO數值，發現有CO的成分在空氣裡，所以我們後續加派，中隊大隊到達現場。」

住宅使用的是天然氣瓦斯，連接舊型的熱水器，後陽台通風差，一氧化碳無色無味，第一時間難以察覺。

水電行老闆娘鄭小姐：「（舊型）這個你要是後面有鋁窗，還是衣服曬很多，空氣不好流通不好就會一氧化碳中毒，要裝就要裝強制排氣。」

洗澡意外造成一氧化碳中毒，全家人緊急送醫，而案發前一天，11歲的大女兒倒臥房內昏迷不治身亡，是否有關聯還有待檢警釐清。

