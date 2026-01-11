半夜洗澡水管破裂！徐若瑄肋骨險斷現況曝光 粉絲驚呼幸運

記者林宜君／台北報導

居家意外無法預料！女神徐若瑄昨深夜在浴室險遭水管爆裂傷及肋骨，畫面與險象曝光，驚悚經歷提醒粉絲小心居家安全。徐若瑄昨（10）日深夜在家洗澡時，差點因浴室水管破裂受重傷。徐若瑄回憶當時情況：「尬的，還好我沒站在水炸開之處，若被近距離水柱噴到，估計肋骨會斷，頭也會被砸到。」瞬間的巨大水壓，連蓮蓬頭都被炸飛，所幸她迅速關水，避免了嚴重受傷。粉絲表示好險，很幸運，人沒事最重要。

事發後，徐若瑄在IG分享驚險經歷，並感謝老天：「第一個想法是感謝老天這件意外發生在自己身上，而不是10歲兒子入浴時。」她擔心孩子若遇到相同情況，後果難以承受。為警示粉絲，她還特別標示出水柱炸出的牆面位置，提醒大家定期檢查家中管線與設備，防止意外發生。

雖然深夜經歷驚魂一刻，徐若瑄隔天仍維持生活規律，早晨天氣晴朗時照常健身，展現堅韌意志。（圖／翻攝自徐若瑄IG）

雖然深夜經歷驚魂一刻，徐若瑄隔天仍維持生活規律，早晨天氣晴朗時照常健身，展現堅韌意志。她也強調，「不要以為在家裡就一定安全」，這次事件讓她更加重視居家安全檢查的重要性，尤其是水管老化與突發漏水等隱藏風險。這場意外不僅曝光了徐若瑄肋骨險斷的驚險瞬間，也提醒所有人，即便是平常最安全的家中空間，也可能隱藏危險，居家安全絕不能掉以輕心。

