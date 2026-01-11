半夜洗澡驚魂！徐若瑄還原事發經過 驚曝「肋骨險斷」

徐若瑄半夜洗澡險因意外受傷。（圖／翻攝自徐若瑄IG）





女神徐若瑄經常會透過社群平台分享生活點滴，未料近日她卻透露半夜要洗澡時，突然發生意外，差點因此而受重傷，當時她腦袋第一個想法是擔心，萬一要是發生在兒子身上，後果不堪設想，讓她更加驚魂未定。

徐若瑄還原事發經過，表示半夜要洗澡時，突然牆壁裡的水炸開，就連蓮蓬頭也被炸開，驚呼「尬的！還好，我剛好沒站在水炸開之處，若被那道近距離的水柱噴到，估計肋骨會斷、頭也會被砸到。」當下她立刻壓住關水，避免再出現其他問題。

廣告 廣告

徐若瑄坦言，當下第一個想法是感謝老天，「沒讓這事發生在晚上10點兒子洗澡時，洗澡是很放鬆的事情，小孩會來不及反應，後果不堪設想，想到還是驚魂未定。」因此她也特別提醒粉絲，居家意外難防，平時應該多檢查，防止憾事發生。



【更多東森娛樂報導】

●金馬62／「國民阿嬤」陳淑芳獲終身成就獎 霸氣喊：不漲價

●徐若瑄睽違21年再登跨年 親揭原因「每年忍痛婉拒」

●徐若瑄接班人神隱多年！婷婷認「曾不想活」淚揭打工辛酸

