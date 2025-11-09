半夜爆衝！47歲女酒後開BMW失控狂撞「一路掃進人行道」 幸未釀傷亡

台中BMW女酒駕爆衝人行道。（圖 ／翻攝畫面）

台中市北屯區9日凌晨發生一起驚險的酒駕爆衝事故，1名47歲沈姓女子疑酒後駕駛BMW轎車，行經東山路一段時突然失控，車輛宛如脫韁野馬般爆衝，連撞路邊停放的兩輛汽車與1輛機車後，竟又衝上人行道才終於停下。所幸當時深夜街上無人經過，否則後果恐不堪設想。

警方指出，事發時間約在凌晨2時許，沈女當晚在家飲酒，疑似情緒波動或一時興起，竟決定開車外出，途中沿著東山路西向行駛時，車輛突然失控，撞擊聲響驚醒附近住戶。居民見狀急忙報警，轄區警方與消防人員趕抵現場時，發現沈女滿身擦挫傷、已自行從車內脫困，現場一片狼藉，撞毀的車輛零件散落一地。

救護人員立即將沈女送往中國醫藥大學附設醫院治療。警方隨後對她進行酒測，發現酒測值遠超法定標準，涉嫌觸犯《刑法》公共危險罪，已依法移送台中地檢署偵辦。

據了解，該起事故雖未造成其他人員傷亡，但損壞車輛數輛，財物損失恐達數十萬元，警方也強調，酒駕是嚴重的社會問題，不僅可能奪命，更會讓一個家庭陷入長久陰影。警方呼籲，飲酒後絕對不可駕車，應善用代駕或叫車服務，切勿讓「一時快意」釀成終生遺憾。

