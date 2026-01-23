半夜狂跳1元入帳 內行人曝不對勁 苦主急衝銀行

一名女網友今（23）日凌晨還在睡夢中時，突然聽到手機狂跳APP通知，打開一看才發現有人狂轉1元給她，並用備註寫下自己轉錯帳戶，希望她能夠將錢退回去，讓她超傻眼；在網路上引起討論後，有人提醒不知這是否為新型詐騙，最後請銀行代為處理退匯，不要自行手動轉帳，避免遭受牽連。

一名女網友今日在Threads表示，凌晨3點多正在睡夢中，突然手機一直響被吵醒，一看才發現是一連串的「1元入帳通知」，檢查後發現有人首先轉了一筆500元給她，但疑似是轉錯帳號，對方因此狂轉1元，並在備註欄請原PO將錢通通退回去，讓她無言說「第一次碰到，請問我應該怎麼處理」。

原PO透露，她首先打165反詐騙專線詢問，結果接電話的小姐不太耐煩，要她自己去詢問銀行，實際到銀行刷簿子，行員看到一連串備註也笑出來，說從沒見過把銀行轉帳功能當成聊天軟體的人。

其他網友則提醒，「請直接跟銀行說有不明金額轉入，要求退匯，絕對不要自己轉回去」、「如果是真的搞錯就算了，不然這樣轉來轉去是不是在洗錢啊，他這樣不就有金流記錄了嗎」、「半夜被吵醒看到這個真的會傻眼」。

也有人分享「之前遇過類似的事情，警察說先報案也沒有免死金牌，最好是請銀行做第三方，請銀行把錢退回去」、「我開店有時候也會收到客人匯錯，都是第一時間報警、聯繫銀行，有積極聯繫銀行都會有紀錄」。

