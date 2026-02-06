半夜狗狂咬車板金！愛車「破相」 車主氣炸

調出監視器才發現原來是一群狗狗疑似在追逐貓咪。（圖／東森新聞）





南投草屯鎮碧山路一帶，最近有民眾發現愛車輪胎附近的葉子鈑有啃咬破壞痕跡，調出監視器才發現原來是一群狗狗疑似在追逐貓咪，貓躲進車子引擎室，狗狗才去啃咬車，車主修車費用將近兩萬元，氣得把畫面PO上網，沒想到有一堆車主也受害。有網友說，看到一台小貨車載著疑似獵犬，半夜放到住家附近訓練，目前受害車主已經報案，希望釐清到底是流浪狗，還是有人飼養的小狗到處闖禍。

這台白色自小客車，車頭輪胎附近的葉子鈑，出現一長排小凹洞，有的板金已經被刮花裂開，車子就像破相一樣，讓車主好心疼，調出監視畫面一看，兇手竟然是一群狗。受害車主：「凌晨的時候有狗在那邊叫，總共有三隻狗、兩隻黑狗、一隻白狗，我發現是那隻白狗，都是那隻白狗在咬。」

一黑一白的小狗，圍在白車前輪旁，白色小狗咬了一下板金，沒多久又有一隻黑狗從輪胎底下衝出來，三隻狗在車前繞來繞去，疑似在追貓，白狗像是餓了很久一樣，張開口把車子板金當成骨頭猛啃，車主隔天醒來，愛車就變成這副慘狀，一問之下發現，附近還有其他車主也受害。

受害車主：「這個也是，這台咬的更嚴重，對啊，車子我已經有先去估價，估完價修完的價格，大概落在兩萬塊。」

車主氣得把畫面PO上網，沒想到有網友表示，這群狗疑似是有人飼養，還以小貨車半夜載到草屯仁愛街和碧山路附近訓練，咬捕獵物。受害車主：「但是就是因為我發現有個，我就會想說還是要把這個狗狗，看是不是有人養的，但是其實我們好幾個人都在猜，那狗是有人養的，因為最近就真的，沒有看到那些狗出現，也許是流浪狗，也許是有人放養的狗。」

目前受害車主已經報案，到底是流浪狗闖禍或是有人飼養，關乎求償問題，但民眾更擔心，萬一這些狗咬傷人，後果更加嚴重。

