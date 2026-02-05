半夜突呼吸困難！李沛旭昔「腹腔動刀3次」憂心臟衰竭

李沛旭驚曝曾在半夜呼吸困難、冒冷汗，所幸就醫後無大礙。（圖／年代提供）





男星李沛旭因台劇《犀利人妻》打開知名度，憑藉獨有的幽默形象受封「最強綠葉」，近年他轉戰健美賽道，健壯身材每次亮相都成為焦點。近日他登上《聚焦2.0》分享去年接近夏天時，曾數次半夜突然呼吸困難、冒冷汗，由於外公近20年前因肺癌過世，加上健美圈不時傳出選手心臟出問題的案例，令他不禁憂心是否罹患心臟衰竭。

所幸在接受一連串精密檢查後，竟反被醫生認證「肺很乾淨」，也因為有健身習慣，心臟比一般人壯屬於正常現象，目前無需擔心開刀問題，才讓李沛旭放下心中大石。

李沛旭坦言，自己15歲時因盲腸炎動刀，之後長期飽受後遺症所苦，分別在18歲與37歲再度接受腸沾黏手術，腹腔共開過三次刀。他表示，腸沾黏極可能反覆復發，隨著年紀增長，恢復期也愈來愈長，不免擔心「不知道下次會是幾歲，也不知道身體還撐不撐得過來。」

李沛旭分享15歲時曾因盲腸炎動刀，後續又因腸沾黏手術，腹腔共開三次刀。（圖／年代提供）

為了不留遺憾，他決定完成人生中一直想做卻尚未實現的事，因而全心投入健美行列，並強調這個選擇「跟錢無關，只是純粹想實現一個人生狀態」。如今圓夢後，李沛旭也重新回歸表演工作，近期在話題國片《陽光女子合唱團》中亮相，再度展現多元面貌。

談到健身與飲食觀念，李沛旭直言自己沒有刻意飲食控制，在他的邏輯裡沒有「不能吃的食物」，關鍵在於是否懂得運用及均勻攝取。只要充分了解自己的身體構成並養成運動習慣，就能大方享用各種美食。他也舉例，冰淇淋雖然富含糖分與油脂、被視為「罪惡點心」，但他不僅照吃，還選在重訓前半小時食用，藉此快速補充能量與血糖值，提升訓練表現，並趕在冰淇淋被轉化成脂肪前，透過暖身迅速消耗掉。



