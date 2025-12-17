半夜翻牆吃宵夜！陸男大生「臀部遭鐵刺刺穿」 掛2公尺高圍牆上動彈不得

中國大陸淮安市一名大二男學生，凌晨想翻牆外出吃宵夜，不料卻失手導致臀部被防盜鐵刺刺穿，卡在圍牆上動彈不得。（翻攝自微博現代快報）

中國大陸淮安市一名大二男學生，凌晨想翻越學生公寓外的圍牆外出吃宵夜時，不慎失手，臀部被圍牆頂端的防盜鐵刺刺穿，整個人被懸掛在約2公尺的圍牆上動彈不得，所幸消防人員及時到場救援，送醫後已無大礙。

據《現代快報》報導，事件發生在15日凌晨，該大二學生小王（化名）身穿睡衣，試圖翻越金屬圍欄外出購買宵夜，過程中因腳步踩空失去平衡，臀部被圍欄上方的防盜鐵刺刺穿，身體懸掛在約2公尺的圍牆上動彈不得。

小王趕緊打電話向室友求助，室友隨即報警，消防人員接獲通報後迅速趕往現場，使用液壓破拆工具剪斷防盜鐵刺，歷時約10分鐘，成功將小王救下。小王被送至附近醫院接受治療，傷口縫合後目前已無大礙。

影片曝光後，網友紛紛留言「多麼痛的領悟！」「這個宵夜的代價有點大」「啊！屁股幻痛了！」「這事兒得被室友笑一輩子，他結婚時得大螢幕播放」「我一直好奇這種欄桿的實用性，看來還是挺好用的」。

