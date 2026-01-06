半夜聽隔壁叫床聲！林予晞曝「老公老婆」激情內容
〔記者蕭方綺／台北報導〕陳姸霏、黃河、林予晞、王真琳等人今出席公視台語台《人生只租不賣》首映會，這齣戲圍繞租屋，林予晞回憶過往在休斯頓求學租房，碰到隔壁房客音樂很大聲，去敲門反應時，對方吐出一口連串西班牙文，讓她有苦難言，當下心得是：「早知道就要學西班牙文。」那有聽過狂放的「床戰聲響」？她說當時沒聽過，反倒是之前在台中拍戲，劇組下榻的飯店聽到隔壁激情叫床聲，喊著「老公、老婆」，讓她只能苦笑面對。
從國外到台北生活，林予晞是死忠租屋派，她從小就覺得「生不帶來、死不帶去」，她說：「我喜歡把東西留在自己身邊慢慢用，像是車子也用租的，平常也愛ubike。」，但強調「也許有天想法會變」。
林予晞戲裡飾演神秘的資深專員「嵐姐」，為呈現角色猜不透的優雅氣質，事先特別研究法國女演員伊莎貝雨蓓的姿態，另外也添購兩個頌缽在家練習，還研讀頌缽相關論文。她戲中常冒出深具哲理的台詞，拍攝時也像大家的軍師，謝章穎說：「我讀本遇到不好解決的問題，都會請嵐姐幫忙，連停車位我都會問她！」林予晞笑說：「當初看劇本，發現要演不太愛講話的人，但一說出口就是金玉良言，立刻覺得可以接，當主管很好，同事問問題，我只要回『嗯』就好了。」
而黃河從《紅衣小女孩》之後就沒接過偶像劇，雖然他不會台語，演全台語劇是大挑戰，但他這回演出租賃管理師，直呼：「難得演沒有死、沒有殺人的角色，還可以談戀愛。」
他和陳姸霏首度合作，被問到戲外相差11歲有沒有代溝？黃河笑說：「確實有一些，但因為姸霏內心有老靈魂，所以交流沒有問題。」劇中兩人鬥嘴來回過招是看點之一，黃河自招是NG王，因為是台語初學者，有次要叫陳姸霏「把眼睛閉(瞌kheh)起來」，結果自己發音念起來很像「把眼睛拿(挈khe̍h)起來」，笑翻全場。
另外，王真琳和謝章穎劇中一個是I人一個是E人，剛好都和現實生活中性格相反，王真琳飾演內向的姍姍，笑說因為練台語壓力很大，一拍完又狂吃殺青酒和尾牙，直接胖了8公斤；謝章穎劇中是社交達人，拍攝時卻常搞消失，他笑說：「我私下話比較少，吃飯就會找一個地方躲著，為了變成E人，上戲前導演都會要我『POWER拿出來』！」《人生只租不賣》全劇12集，將於1月11日每週日晚間8點公視台語台首播，每週播出兩集，中華電信MOD和Hami Video同日9點跟播上架。
