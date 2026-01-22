半夜胸痛是「血管抽筋」！熬夜族當心冠狀動脈痙攣奪命

現代人壓力大、作息不規律，國泰綜合醫院心血管中心主治醫師黃晨祐指出，心臟長期處於高壓環境會導致自主神經系統失衡，引發血壓調控機制失衡，最終引發心律不整、心臟衰竭，甚至冠狀動脈心臟病。

心臟長期處於高壓環境會導致自主神經系統失衡，最終恐引發心律不整、心臟衰竭。（示意圖／Pexels）

黃晨祐說明，當身體面臨壓力時，大腦會啟動「戰或逃」模式，使交感神經活性增加，促使腎上腺素與正腎上腺素大量分泌，造成心跳加快、血管收縮，導致血壓短時間內升高。

熬夜、睡眠不足或日夜顛倒會嚴重干擾人體生理時鐘，若作息混亂，副交感神經會受到抑制，夜間血壓可能維持偏高，形成「夜間高血壓」，大幅增加心血管疾病風險。

熬夜、睡眠不足或日夜顛倒會嚴重干擾人體生理時鐘。（示意圖／Pexels）

黃晨祐表示，長期血壓不穩定比單純高血壓更危險，會反覆損傷血管內皮，增加心肌耗氧量。血壓波動與交感神經過度活化會影響心臟電生理穩定性，常見症狀包括心悸、胸口不適、頭暈，甚至暈厥。許多人在壓力大時會感覺心臟有「漏跳一拍」或「突然重擊」感，更甚者會出現心房顫動，增加中風風險。

黃晨祐指出，冠狀動脈痙攣常發生在壓力與自主神經失衡情況下，供應心臟血液的冠狀動脈血管平滑肌可能突然收縮，形成「血管抽筋」，造成暫時性心肌缺血，引發劇烈胸痛。它常發生在休息或半夜凌晨時分，即使血管沒有嚴重狹窄，血管瞬間縮窄仍可能誘發心肌梗塞或致命心律不整。

冠狀動脈痙攣常發生在壓力與自主神經失衡情況下，冠狀動脈血管平滑肌可能突然收縮，形成「血管抽筋」。（圖／Photo AC）

黃晨祐說明，心臟衰竭初期症狀包括活動耐受度下降、爬樓梯會喘、容易疲倦，中期則會出現睡覺時無法平躺、下肢水腫，後期即使坐著休息也會呼吸困難。長期熬夜、輪班工作者、工作壓力大、血壓時高時低者應特別警覺並及早就醫評估。

黃晨祐建議，每天保持固定睡眠時間，確保每晚7至8小時睡眠，學習腹式呼吸、冥想等放鬆技巧。定期量血壓，建議遵循「722原則」:連續量7天、早晚各量2次、每次量測至少2次取平均。同時應戒菸、避免過量飲酒與咖啡因，均衡飲食，減少高鹽、高油食物。若出現反覆心悸、胸痛、喘或血壓不穩定，應接受專業心臟內科醫師評估。

