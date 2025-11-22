半夜脫光光溜鳥！南港公園變天體營集散地 深夜驚見「全裸遊走」
（記者周德瑄／綜合報導）台北市南港公園近期傳出深夜有人全裸徘徊，甚至疑似出現聚集裸體的活動，引發附近居民不安。市議員陳宥丞表示，過去幾天陸續收到多位民眾反映，指稱有人在半夜於公園木棧道及周邊抽水站一帶裸身遊走，社群平台上也流傳公開徵求參與裸體聚會的貼文，使原本的休憩空間被質疑成為天體營的集散處。多名家長擔心，這樣的行為恐使公園從日常生活場域變成治安死角。
圖／民眾通報半夜有人在南港公園木棧道裸身徘徊，相關單位已加強夜間巡查。（翻攝陳宥丞議員臉書）
陳宥丞指出，在接獲陳情後已督促公園處與警察局調閱相關影像，並要求加強夜間巡邏，以避免公共環境被不當使用。他強調，若再有民眾遇到類似情況，可立即通報，讓相關單位能即時處理。
對於民眾的疑慮，公園處回應，全裸在公園徘徊的行為涉及違反公園管理自治條例與妨害風化規定，將由警方依法查辦，同時會與警政單位合作強化巡查密度，希望盡快恢復當地的公眾安全與使用秩序。
