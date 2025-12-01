半夜處理車禍衰遇劫！彰化警站車邊指揮交通…慘遭酒駕男撞傷送醫

記者吳泊萱／彰化報導

彰化同安所員警半夜處理交通事故，遭酒駕男開車撞傷送醫。（圖／翻攝畫面）

彰化永靖鄉發生酒駕撞警車禍，昨日（11月30日）凌晨2時許，永靖鄉永福路發生交通事故，一名洪姓員警在場處理車禍期間，一輛白色轎車高速直衝而來，先是撞上事故車輛，車輛又推撞洪員，導致洪員受傷送醫，幸好無生命危險。警方調查發現，肇事駕駛楊男酒測值超標，當場依公共危險罪移送法辦。

彰化同安所員警半夜處理交通事故，遭酒駕男開車撞傷送醫。（圖／翻攝畫面）

11月30日凌晨2時14分許，永靖鄉永福路一段發生2車碰撞事故，同安派出所洪姓員警獲報到場指揮疏導交通，並等待拖吊車到場拖離事故車輛時，一輛白色轎車突然直衝而來，撞上事故車輛，導致車輛推撞站在一旁的洪姓員警。

廣告 廣告

洪員受傷被送醫救治，幸好僅胸口悶痛、左腳擦挫傷，經治療後無大礙已出院。警方調查發現白車駕駛楊男酒駕肇事，酒測值超過法定標準，當場依公共危險罪嫌逮捕移送偵辦。

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

更多三立新聞網報導

大罷免連署站前狂催油門燒胎！苗栗賓士男瞎掰「測試性能」下場曝光

不是工程師！未來10年成長率最高「金飯碗」…1職業年薪破400萬最吃香

年終連2年破紀錄！去年發10億震撼醫界…彰基董事會神秘7字回應掀期待

苗栗女開車偏移撞燈桿！倒楣夫妻路過挨撞掉進溝渠…撞擊畫面曝光

