半夜被女粉電話騷擾！談詩玲驚遇「奪命連環叩」瘋狂行徑曝

談詩玲大膽突破「美魔女」造型。（圖／豪記唱片提供）





歌手談詩玲近日推出全新專輯《神鵰俠侶》，紀念其演藝生涯十週年里程碑。此次專輯不僅唱出她十年來的成長心聲，更以大膽突破的「美魔女」造型亮相，展現露香肩與薄紗裙的好身材，期望回饋廣大粉絲並為自己留下美好回憶。然而，新歌MV首播當晚，熱情女粉絲的「奪命連環叩」示愛行為，也讓她直呼不可思議。

談詩玲自選秀節目《我要當歌手》脫穎而出，全新專輯《神鵰俠侶》同名主打歌也是八點檔戲劇《百味人生》的片頭曲。她分享，這是她演藝生涯的第十張專輯，每一首歌曲都經過量身打造，深刻訴說著她入行至今的成長歷程與心境轉變。談詩玲表示，她在錄音室中盡情揮灑，感受著加盟豪記唱片近十年來的共同成長，希望透過歌聲感謝一路支持的粉絲。

除了音樂上的突破，談詩玲的造型也進行了驚艷大變身。她此次以露香肩、薄紗裙搭配緊身褲的組合，展現火辣身材，尺度突破以往。談詩玲笑稱自己長期保持運動習慣，從不擔心身材，但這次為迎接演藝十週年的重要時刻，她認為無論是演唱或造型都應煥然一新，象徵著自己將邁入嶄新階段，並樂見粉絲們會喜歡這樣的轉變，更開心獲得老公的誇讚。

談詩玲出新輯露香肩新造型。（圖／豪記唱片提供）

談詩玲出新輯露香肩新造型。（圖／豪記唱片提供）

另一首新歌〈斤斤計較〉曲風輕鬆，她坦言自己個性迷糊，對許多事物不甚計較，唯獨面對感情，她會「斤斤計較」，堅持專一、追求彼此真心相愛。談及與老公的相處，談詩玲分享了她身為勇敢女性的成長歷程，從婚姻初期對老公照顧的諸多要求，到後來學會為對方著想，甚至能在胃痛時自行駕車掛急診，不願打擾忙碌的丈夫睡眠。她亦幽默透露老公另類的貼心關懷，例如常問她「妳吃這麼多，腸胃有順暢嗎」，這些生活點滴都展現了他們獨特的夫妻情趣。

在新歌《神鵰俠侶》MV首播後，一名約20多歲的熱情女粉絲，竟在半夜頻繁致電。談詩玲無奈表示，這並非她首次遇到類似狀況，前幾年也曾接獲男粉絲來電示愛。該名女粉絲不斷確認是否為本人，並表達對MV古裝造型的喜愛，連日來每天至少有四通以上的連環來電。儘管談詩玲每次都禮貌詢問對方是否有事需要協助，但對方隨即掛斷，迫使她開始正視問題，並採取過濾未顯示來電的措施。對於粉絲頻頻示好的情況，談詩玲笑稱這是一種「甜蜜的負擔」，直言過去總認為藝人被粉絲過度追逐的事件離自己遙遠，沒想到會發生在自己身上。她提醒自己未來會更加小心應對，妥善處理這份特殊的情感。



