半夜酒醉路倒！警察要送他回家還不肯 波麗士大人只好使出這招

【記者凃建豐／高雄報導】高雄市新興警分局五福二路派出所24日晚間23時3分獲報，在新興區五福二路與仁愛二街口有酒醉路倒案件，員警立即趕赴現場處理。到場現一名郭姓男子（50歲）酒醉睡在人行道上，員警多次詢問，郭男皆拒絕陳述身分且不願離去，因其情緒激動有傷人之虞，警方為保護其安全，只好當場依法實施保護管束，將郭男拉上警車帶返派出所安置，並通知其妻子到所陪同返家。

新興分局呼籲，民眾若有飲酒需求，應衡量自身酒量並注意人身安全，切勿酒後駕車，建議搭乘大眾運輸工具或利用代駕服務，以維護自身與他人安全。

郭男酒醉不配合，警方將他拉上車。翻攝畫面

