半夜醒來就睡不著？專家示警：恐是這些器官在求助

生活中心／吳宜庭報導

睡眠的意義不僅在於休息，也被認為是觀察身體健康狀況的重要線索。近來有養生觀點提醒，若經常在特定時段半夜醒來，且難以再次入睡，可能不只是單純的睡眠問題，而是身體發出的警告訊號。越南媒體《SOHA》報導指出，人在睡眠期間，身體會進行修復與調整，包括補充體力、修復細胞及強化免疫。然而，在現代生活步調快速、壓力沉重，加上熬夜與作息混亂的影響下，夜醒與睡眠品質下降的情況愈發普遍。









睡到一半醒來別忽視！專家示警：「3時間點」暗示器官在偷偷敲警鐘

不同夜醒時段，可能反應出相對應臟腑負擔。（示意圖／翻攝自pexels）

報導進一步引述中醫觀點說明，不同睡眠時段對應不同臟腑運作，夜間醒來的時間點，可能隱含身體某些部位出現負擔的訊息。例如凌晨1點至3點被視為肝臟調節與代謝的關鍵時刻，若經常在此時醒來，可能與壓力過大、情緒緊繃或肝臟負擔增加有關，常伴隨疲倦、煩躁或身體不適。凌晨3點至4點則與心臟、腎臟與肺部調節相關，若出現胸悶、呼吸不順、手腳冰冷等情形，就需多留意心臟健康；若是有合併腰痠、皮膚搔癢、夜間失眠或下肢、眼皮浮腫等情況，則可能和腎臟功能有關；在此時段如有咳嗽、呼吸困難或流汗等症狀，就與肺臟息息相關，尤其容易出現在有呼吸道問題或長期吸菸者的身上。

若長期睡眠品質不理想，或伴隨明顯不適，建議儘早就醫檢查。（示意圖／翻攝自pexels）

至於清晨5點至6點，則與腸胃蠕動與排便功能有關，若消化吸收不佳，容易出現腹脹、腹痛，甚至在此時醒來。專家提醒，造成夜間醒來的因素相當多元，不能僅依醒來的時間判斷健康問題，仍需綜合考量作息、飲食習慣、壓力狀況與身體症狀。若長期睡眠品質不理想，或伴隨明顯不適，建議儘早就醫檢查，才能釐清原因、避免延誤健康警訊。

