半夜醒來腦袋停不下來？別再只會數羊！ 5招切斷胡思亂想助再入睡

【健康醫療網／記者黃嫊雰外電報導】好不容易睡著了，半夜卻突然醒來，腦袋還開始高速運轉：是不是哪句話得罪了朋友？孩子在學校真的安全嗎？國際局勢這麼亂，未來會不會更糟？我的工作會不會被人工智慧取代？越想越清醒、越焦慮，想再次入睡也越困難。

CNN報導，美國克里夫蘭診所睡眠障礙中心教育與行為睡眠醫學Michelle Drerup主任指出，半夜醒來伴隨著混亂的情緒和思考，其實是慢性失眠中最常見的症狀之一，且相當普遍。

夜深人靜焦慮愛找上門 了解這些可能成因

Drerup主任指出，其實每個人都有可能一整晚短暫醒來數次，只是多數時間短到無法察覺，也就是「微覺醒（micro-arousal）」。但一個人處於高度壓力或焦慮的狀態，大腦容易在醒來的瞬間抓住某個思緒、轉變為完全清醒，難以再入睡。

聯邦調查局（FBI）睡眠專家Leah Kaylor臨床心理師則從神經科學角度解釋，入睡時，負責思考的前額葉皮質活動會降低，但在深夜睡眠過程中，大腦的警報系統杏仁核卻處於活躍狀態，使得擔憂、恐懼與負面情緒容易被放大。

專家建議5招助入眠 想想不帶情緒的詞彙、場景

Drerup主任表示，每個人胡思亂想的誘因都不同，沒有共通的解方，但專家們也提出以下策略，建議民眾可依個人情況嘗試：

1. 認知洗牌（cognitive shuffling）：

可以在腦中隨機想像幾個不帶有情緒的單詞，再根據每個單詞的字母聯想其他單詞，各自停留5至8秒。這種方式能分散大腦對壓力的注意力，模擬入睡前碎片化、非線性的思考狀態，通常在5到15分鐘內可見效。

2. 感官接地（sensory grounding）：

將注意力從腦中的世界拉回身體感受，例如數出五個能感覺到的觸覺，或分別找出一個當下感覺到、聞到、嚐到、聽到與看到的事物。

3. 心理「漫遊」（ｍental “walk-throughs”）：

在腦中想像走過熟悉卻不帶情緒的場景，如舊公寓、童年常去的街道或超市走道，有助於幫助大腦平靜下來。

4. 呼吸練習：

調整呼吸是常見的減壓方法、形式多樣，深呼吸、4-7-8呼吸法、漸進式肌肉放鬆等呼吸法都可以嘗試，從200開始倒數也對部分人有幫助。

5. 迅速寫下想法：

把擔憂寫下來，可以讓有些人相信自己明天就會處理這個問題，而把它從腦海中驅散，但並非對每個人都有效，尤其是面對難以解決的問題。Drerup主任建議，將記錄想法與規劃安排在睡前數小時，訓練大腦早一點處理壓力，而不是等到深夜才開始煩惱。

若嘗試15至20分鐘仍無法入睡，專家建議起身、先離開床，試試聽一些輕鬆的Podcast、閱讀、拼圖或摺衣服，直到再次出現睡意，避免在床上翻來覆去，減少「床＝焦慮」的認知連結，尤其不要一直反覆確認時間。

檢視白天壓力管理 「這些狀況」是尋求專業協助時機

專家提醒，夜間的焦慮也代表白天壓力管理有待改善，規律運動、到戶外活動、冥想，以及設定固定的「擔憂時間」，都有助於減少深夜胡思亂想。Kaylor心理師指出，也要記得檢視睡眠環境，過熱可能是半夜醒來的原因。飲酒、或睡前使用3C產品，尤其接觸刺激或令人焦慮的內容，也容易干擾睡眠品質。

若每週超過3個晚上會在半夜醒來、持續3個月以上，或已影響工作表現、情緒與記憶，甚至開始害怕上床睡覺，專家建議應尋求專業協助。Kaylor心理師也提醒，民眾可能會看到有專家建議可補充甘胺酸鎂或L-茶胺酸，但應先諮詢醫師，避免與其他藥物發生交互作用；至於各類安眠藥都應在醫師建議和指導下服用，以免形成依賴或引發戒斷反應。

