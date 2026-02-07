半夜頻尿不只中年男通病！醫示警「微血管嚴重塞車」：下條恐是心臟或大腦
不少中年男性都有半夜頻尿的困擾，即使晚餐刻意不喝湯、睡前減少飲水，仍常在凌晨被尿意喚醒。腎臟科醫師林軒任近日在臉書發文提醒，夜尿問題不一定只是單純的泌尿系統老化，「在腎臟科醫師眼中，頻繁夜尿往往是心血管系統崩壞的第一張骨牌！」
林軒任指出，許多人以為夜尿與攝護腺肥大劃上等號，卻忽略背後可能潛藏的代謝與血管問題。他以城市運作作比喻，「心臟是發電廠，血管是供電網，而腎臟與膀胱就是排水系統。」當身體出現代謝症候群，如高血壓、高血糖、高血脂與肥胖時，心臟與膀胱往往同時受到影響。
慢性發炎刺激攝護腺異常增生
他說明，內臟脂肪與高血糖引發的慢性發炎，可能刺激攝護腺異常增生，「像擠壓閥一樣緊掐尿道」，使膀胱變得敏感、儲尿量下降。
此外，高血壓與高血脂會讓血管壁堆積斑塊，骨盆腔細小血管往往比心臟血管更早出現阻塞。當膀胱血流不足、處於缺氧狀態時，便可能導致頻尿或夜尿。
林軒任提醒，「如果骨盆腔的微血管已經嚴重塞車，下一條塞住的，可能就是心臟或大腦。」因此夜尿可能是心血管疾病的早期徵兆，不可輕忽。
頻尿改善方式
至於改善方式，他建議不應只依賴止尿藥物，而應從「全身血管保養」做起，包括減少精緻澱粉攝取，以降低胰島素阻抗與發炎反應；建立規律有氧運動習慣，如快走、慢跑或騎自行車，以改善血管彈性與循環。
此外，他也建議睡前2至4小時限制飲水。若有下肢水腫問題，可在下午平躺抬腿約20分鐘，幫助水分回流並提前排出，減少夜間排尿情形。就醫前可先記錄三天晚間飲水與尿量，並檢查三高指標。若夜間尿量特別大，也可能與心臟衰竭或睡眠呼吸中止症有關。
林軒任強調，半夜醒來別只怪攝護腺，應正視身體發出的警訊，積極控制代謝問題，「保護的不只是睡眠，更是您的心臟。」
