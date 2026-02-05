半夜頻尿恐是「心臟呼救」 醫示警：心血管崩壞的第一張骨牌

記者蔣季容／台北報導

腎臟科醫師提醒，其實頻繁夜尿往往是心血管系統崩壞的「第一張骨牌」。（示意圖／資料照）

很多中年男性以為夜尿只是泌尿系統問題，腎臟科醫師提醒，其實頻繁夜尿往往是心血管系統崩壞的「第一張骨牌」，如果骨盆腔的微血管已經嚴重塞車，下一條塞住的可能就是心臟或大腦。

腎臟科醫師林軒任在臉書表示，夜尿跟心臟病就像是難兄難弟，若將身體想像成一座城市，心臟是發電廠，血管是供電網，而腎臟與膀胱就是排水系統 。當身體出現代謝症候群（三高、肥胖）時，這場「無差別攻擊」會同時損害心臟與膀胱。

林軒任說明，內臟脂肪與高血糖引發的慢性發炎，會刺激攝護腺異常增生，像擠壓閥一樣緊掐尿道，讓膀胱變得敏感、儲尿量下降 。高血壓、高血脂會讓血管壁堆滿油垢，當骨盆腔血管細小，往往比心臟更早「塞車」。當膀胱血流不足、缺氧時，就會變得過度敏感或無力。簡單來說，如果骨盆腔的微血管已經嚴重塞車，下一條塞住的可能就是心臟或大腦。

林軒任指出，想要改善夜尿，不能只靠止尿藥，必須從「全身血管保養」做起，像是減少精緻澱粉攝取，可降低胰島素阻抗，減少攝護腺發炎。建立規律有氧運動習慣（如快走、慢跑、騎車），能幫助修復血管彈性，從根源緩解膀胱的「缺氧焦慮」。

林軒任也建議，睡前2至4小時限制飲水，如果有下肢水腫的問題，建議下午平躺抬腿20分鐘，讓水分先回流排出，避免半夜變成尿液。看診前記錄3天晚上的飲水與尿量，並檢查三高指標。如果夜間尿量極大，可能與心臟衰竭或睡眠呼吸中止症有關 。

