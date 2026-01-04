社會中心／綜合報導

半夜恐怖火警！今天凌晨3點多，台北市中山區龍江路一處公寓，突然起火燃燒，火勢燒的相當猛烈，還伴隨爆炸聲，住戶們嚇得紛紛逃了出來，消防人員出動將近百人前來搶救，成功救出一名女子和一隻狗狗，所幸都沒生命危險，但是這一燒，讓住戶們已經嚇的整晚都不敢睡了。

民眾：「太嚴重了吧。」

實在好恐怖，大半夜睡覺睡到一半，公寓民宅突然失火，熊熊烈火燒個不停，橘紅色火焰吞噬整棟房子，濃濃黑煙直竄天際，還伴隨陣陣爆炸聲。

廣告 廣告

民眾：「OHMYGOD，有沒有人有滅火器。」

住戶們嚇得驚慌失措，穿著睡衣就趕緊逃，眼看火勢一發不可收拾，連馬路上都是，消防車還沒來，趕緊先找滅火器滅火。

民眾：「火從那邊燒過來了，一路燒到這裡，OHMYGOD我家在這裡。」

就算是隔壁住戶，也越看越擔憂，因為火勢蔓延有夠快，還有民眾直擊冷氣掉下來，整晚都不敢睡了，直呼"我的第一次通宵用在這裡了"。

半夜驚悚大火! 北市公寓4樓起火1人1 狗一度受困

半夜驚悚大火! 北市公寓4樓起火1人1 狗一度受困。（圖／民視新聞）消防救護車迅速趕到，消防人員立刻佈設水線，灑水灌救，而為何這回火勢這麼猛烈，燒得如此迅速。

台北市消防局第三大隊長蔡家隆：「9-2號跟9-3號中間是有一個天井，9-4號跟9-5號中間有一個天井，所以那個火勢就從那邊去做延燒，房間客廳整個都有延燒，因為它的這個房間是用木材的這種隔間。」

驚悚火警就發生在4號凌晨3點多，台北市中山區龍江路一處公寓，4樓突然起火燃燒，傢俱及裝潢通通被燒毀，火勢之大，一共出動94名消防員和35輛消防車，除了滅火，消防人員也趕緊挺進火場救人，救出一名年約50歲女子，和一隻狗狗，所幸都沒有生命危險。

半夜驚悚大火! 北市公寓4樓起火1人1 狗一度受困

半夜驚悚大火! 北市公寓4樓起火1人1 狗一度受困。（圖／民視新聞）台北市消防局第三大隊長蔡家隆：「樓梯是比較狹窄的，兩個人基本上背上空氣瓶，是沒辦法擦身的，起火戶總共有這個5名民眾，第一時間就把他疏散下來，頂加這一塊的部分，有1個民眾受困還有1隻狗，那我們都把他成功的搜救下來。」

起火原因還有待調查。這半夜突如其來的大火，雖然沒人死亡，但對所有住戶來說，真的是一場驚魂夜。

原文出處：半夜驚悚大火! 北市公寓4樓起火1人1 狗一度受困

更多民視新聞報導

男陷交友軟體購物回饋遭騙320萬 刑事局提醒防詐

台中1歲5個月男嬰疑嗆奶 送醫不治

少女遭學弟性侵 被逼問「要還錢還是要做愛」硬上

