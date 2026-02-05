半夜驚醒尋爸媽！文山迷途童走進超商 暖警安撫助返家

木新派出所警員葉哲瑋（圖左），吳承翰（圖右）。文山第一警分局提供

記者黃秋儒／台北報導

台北市文山第一警分局木新派出所日前凌晨接獲轄內超商通報，一名年幼男童獨自進入店內，神情慌張疑似迷途手足無措，請求協助。警員葉哲瑋、吳承翰獲報後立即趕赴現場關懷處理。

經了解，該名男童當日與祖父在家中休息，父母於孩童熟睡後短暫外出。男童半夜醒來未見父母在旁，家中僅有正在休息的爺爺，因年幼不知如何表達，加上想起父母平時常帶他去住家附近超商購買零食，遂憑記憶獨自出門前往超商尋找父母。男童抵達超商後未見父母身影，情緒不安地站在店門口徘徊，店長發現異狀後立即上前關心，並將男童安置於店內休息，同時通報警方協助。

文山第一警分局指出，警方到場後耐心安撫男童情緒，並透過其提供的有限線索展開聯繫查詢，最終順利聯繫上男童父母。男童父母接獲通知趕赴現場，見到孩子平安無恙後頻頻向警方表達感謝，並表示未來將更加留意孩童動向，避免類似情形再次發生。

文山第一警分局呼籲，家長外出時務必妥善安排幼童照顧事宜，避免孩童獨自留在不易察覺的環境中；另建議為年幼孩童配戴防走失聯絡資訊。民眾若發現疑似迷途或需要協助的孩童，請立即通報警方，共同守護孩童安全。