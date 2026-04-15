半夜「翹孤輪」耍帥慘摔！花蓮國中生被警鎖定送辦

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〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮一名國中少年在半夜騎微型電動二輪車，在花蓮市中華路段上演「翹孤輪」特技，不料耍帥不成反當街慘摔，過程遭網友拍下上傳引發熱議。花蓮警分局獲報後透過監視器「以車追人」，迅速鎖定該名未成年騎士，除依道路交通管理處罰條例開罰危險駕車，全案更依涉嫌刑法公共危險罪函送花蓮地方法院偵辦。

花蓮警分局今指出，這起危險駕駛案件發生在13日凌晨2點多，該名少年騎著微型電動二輪車在中華路段高速狂飆，期間不僅多次變換車道，更公然在路中央拉起龍頭、單輪著地「翹孤輪」炫技。沒想到下一秒疑似重心不穩，整輛車失控打滑，少年連人帶車重摔在地，所幸當時車流量稀少，未造成追撞意外，少年隨後自行爬起離開現場。

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由於危險行徑全被後方民眾目擊拍下，影片轉貼至社群平台後引發網友撻伐，紛紛直呼「這摔法真的不意外」、「半夜演哪齣」。警方獲報後不敢大意，立即調閱周邊監視器畫面，迅速比對出車輛動向並鎖定駕駛人身分。經通知到案說明後，確認駕駛為一名還在就讀國中的未成年少年，因一時興起才在深夜上街耍帥。

警方表示，該少年的行為已嚴重妨害公眾往來安全，除依《道路交通管理處罰條例》第73條針對危險駕駛行為舉發裁罰，讓家長面臨行政罰鍰外，因其在開放道路從事飆車及特技行為，已觸犯刑法公共危險罪，警方依法偵處並函送。

花蓮警分局藉此呼籲，道路並非競技場，騎士於道路上應嚴格遵守交通規則，切勿從事炫技或其他危險駕駛行為，以免害人害己。警方強調，未來將持續針對易違規路段加強深夜巡邏與執法取締，守護市民行車安全，共同維護社會安寧。

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