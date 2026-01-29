半夜2點排隊搶購馬年套幣 金門老翁突癱軟送醫
中央銀行發行之「丙午馬年生肖紀念套幣」今（29）日在台灣銀行各分行開放臨櫃購買，台銀金門分行外一早就湧現排隊人潮，甚至有民眾為了搶到頭香，半夜2點頂著6度低溫就到現場卡位，希望將「馬到成功」的好彩頭送給小孩；不過長長的排隊人龍中有1名老翁疑因身體不適突感癱軟無力，旁人見狀緊急叫來救護車將他送醫治療。
據了解，由央行發行的「丙午馬年生肖紀念套幣」採銀幣面額新台幣100元、以及銅合金幣面額新台幣10元各一枚組合成套，以先進技術鑄造，展現多元的鑄製工藝之美。銀幣含銀1英兩，正面以局部鍍金的「馬」圖樣為主題，背面首度以「台北101跨年煙火」為主題；銅合金幣正面以幾何元素交織出馬匹形體為主構圖，背面則為部分上彩的「繡球花」。
近年由於國際銀價與貴金屬行情大幅上漲，這套馬年紀念套幣每套售價2450元，創下歷來生肖套幣最高價格。不過馬年象徵「馬到成功」的吉祥寓意，仍吸引不少民眾半夜摸黑前往卡位搶購。
