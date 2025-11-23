半夜3點被迫退房！女子遭摩鐵要求「男友回來陪睡」 崩潰過程曝

（示意圖／Unsplash）

在台灣到處都有飯店、民宿或摩鐵，提供給需要出遊過夜或臨時住處的人做選擇。最近有一名女子上網抱怨，與男友辦理入住汽車旅館，兩人外出吃宵夜之後男方返家睡，等她獨自回汽車旅館，卻遭櫃台人員告知「女生不能一個人住汽車旅館」，最後在凌晨3時許被趕出去，她的親身經歷立刻掀起熱烈討論。

近日一名女子在網路論壇Dcard以「半夜3點被旅館趕出來」為題匿名發文，她趁假日北上找男友，在晚上11時左右才到北部，與男友找了一間汽車旅館辦理入住，但由於原PO男友家教較嚴格，夜間不能不回家，所以只打算短暫陪她休息，再返家睡覺、隔日再見面。

廣告 廣告

原PO透露，他們辦好入住手續後，就一起去附近吃宵夜，等待約凌晨1時左右她獨自回到汽車旅館，卻被櫃台人員詢問「怎麼只有一個人？」她就回答男友回家，結果對方馬上表示，「女生不能一個人住汽車旅館」；原PO聽完當下十分錯愕，因為辦理入住時，業者並未告知相關限制。

而櫃台人員聲稱需請示主管，並表明「要不是男友回來一起住，就是必須在凌晨3點前退房」，令原PO無助的是，時間已經深夜2時許，她本以為櫃台人員會給她到天亮再退房，沒想到要在凌晨3時趕她走。原PO解釋，男友隔日一早要上班，不可能請對方趕回來汽車旅館，所以她只能緊急另找附近飯店，幸好順利找到房間。

貼文一出，底下有許多網友分享各自看法，「我也是第一次聽到這種奇葩要求」、「聽起來像是有女生獨自在摩鐵做傻事」、「奇葩規定背後往往是因為有些人做了奇特的事」、「這可以要對方退錢吧」、「可以理解旅館的擔憂，但這種規則真的要在結帳前告知，不管男女，一個人半夜被趕出來也是很危險」。

整理留言後發現，部分網友不認同旅館荒謬做法，直言若真有入住限制，應於訂房或check in時明確告知，而非在深夜臨時加諸規範；也有人質疑業者是否為掩蓋某些內部規定，或擔心糾紛而違法拒客，呼籲主管機關應介入調查。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

普發1萬變9千！ 她曝ATM領錢「1慘況」：取消交易也沒用

南韓高中生昏迷遭多家醫院急診拒收致死 議員揭露：14家醫院「沒一間願意收他」

時隔5年再訪日本卻大改觀！ 他曝「4大差異」：越來越像台灣