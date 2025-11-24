半夜3點被逼退房！摩鐵「1規定」害她差點露宿街頭…網傻眼：第一次聽

一名女子因為獨自入住汽車旅館，竟在深夜被趕走。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

汽車旅館深夜趕人走？一名女網友近日分享她北上與男友見面期間一同入住某汽車旅館，但後來與男友外出享用宵夜後，男友先返家，而她則獨自入住，沒想到卻被櫃檯以「女性不得單獨入住汽旅」為由強迫她在凌晨3時前退房，所幸女子成功另找飯店才未露宿街頭。消息曝光後頓時引發網友熱議，紛紛批評旅館規定荒謬，雖有網友指出業者可能因擔心房客安全，但也應事先告知，而不是半夜將客人趕走。

一名網友日前在Dcard上PO出題為「半夜3點被旅館趕出來」的文章表示，她趁著假日北上與男友約會，由於晚上9時許才下課並出發，所以她11時許才抵達北部，因此便入住男友替她預訂的一間汽車旅館，由於男友家規較嚴、不能不回家，所以2人每次見面都會在飯店或旅館度過二人時間一陣子，對方就會回家。

原PO這天和男友一同入住，接著外出享用宵夜直到深夜1時許才分開，然而原PO獨自走回旅館時，卻被櫃檯人員詢問為何只有她一人，她則誠實告知男友已經回家。怎料原PO竟被櫃台人員告知「女生不能一個人住汽車旅館」，還反問原PO為何入住時沒有坦承，甚至不斷向她討要男友聯繫方式，稱若男友無法陪同，則要詢問主管是否需要讓原PO退房。

由於已將近午夜2時，原PO以為櫃台人員會讓她早上再退房，沒想到竟在大半夜被趕走：「2點半的時候跟我說要叫男生回來，要不然就3點之前退房」。由於男友隔天還要上班，原PO認為當下也不可能把男友叫回來，最後只好被迫退房：「幸好有馬上找到附近的飯店，不然真的不知道怎麼辦，第一次聽到不能一個人住汽旅，而且半夜3點把客人趕出來！」

PO文曝光後頓時引起熱議，不少網友都對於櫃檯人員的要求相當傻眼：「我也是第一次聽到這種奇葩要求」、「這要退錢了吧？奇怪的規定，照這樣講獨旅的女性不就都不能住了？之前一個人住過好幾次經驗，都汽車旅館，從沒被趕過」、「趕妳出去可以理解，但這要全退款而不是收取休息費用吧？ 建議找消保官詢問」、「以強制罪提告，有付錢已是住客」、「半夜把妳趕出去才是真的危險吧？如果臨時找不到飯店怎麼辦，睡路邊？」

不過也有過來人緩頰表示，可以理解旅館業者對於入住房客生命危險的擔憂，但也應在入住前就告知：「就是有這種情侶 ，出去吵架後只有女生回來，在房間裡面輕生，任何規定的背後都是血淋淋的真實事件」、「因為很多女生在裡面自我了結，他們會怕吧？但也不能構成他們趕你出去的理由，要的話請退全額」、「以前做旅館確實有這個規定，連媽媽帶小孩也拒絕，但結果旅店死的是外國男性」、「可以理解旅館的擔憂，但這種規則真的要在結帳前告知，不然不管男女，一個人半夜被趕出來也是很危險。」



