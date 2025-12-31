半導體三雄 去年全漲

半導體三雄台積電（2330）、日月光投控、聯發科2025年股價全面走揚，台積電昨（31）日以新天價1,550元亮麗封關，全年股價勁揚逾四成，市值增加12.3兆元，傲視上市櫃公司；日月光投控全年股價漲幅超過五成，居三雄之冠，市值增加逾3,900億元；聯發科年漲約1%，市值小增約240億元。

展望後市，法人分析，受惠AI晶片需求持續熱絡，台積電2026年仍將是大贏家，業績持續衝鋒；日月光則享有先進封裝訂單外溢效應，後市同樣可期；聯發科雖面臨記憶體漲價對手機市場的不利影響，但供應Google的TPU專案可望逐步貢獻營運，AI相關應用仍是半導體三雄2026年營運主旋律。

廣告 廣告

法人看好，台積電為全球晶圓代工龍頭，受惠AI需求旺盛、2奈米先進製程量產及法說會行情提前暖身，股價仍具動能。

日月光投控昨天股價一度攻上歷史新高價255元，終場漲1.5元收250.5元，全年大漲54.6％，全年市值增加約3,926億元，總市值增至約1.11兆元，在台股企業市值排名第七。

日月光投控先前預估，2026年AI和高效能運算（HPC）應用可望持續帶動先進封裝及測試業績。法人指出，日月光投控受惠強勁的AI需求，以及在晶片測試服務占有率持續提升，看好2026年業績將顯著增長。

聯發科昨天股價漲10元、收1,430元，2025年漲幅約1.1％，市值增加約240.6億元、達約2.29兆元，在台股排名第四。

【看原文連結】

更多udn報導

科技巨頭領跑！2025全球最賺公司排名 台積擠進前10

寒雨夜見外送員載2幼子送餐 吳宗憲嘆｢與貧窮的距離｣

跨年演出到一半突吃香蕉！荒唐畫面曝 美秀集團回應

化身奶油蛋糕！IU白色禮服秀美胸 性感又不失浪漫