「半導體下世代技術暨綠色材料永續論壇」登場 台灣創新實力展現
為深化國際產學合作並輸出台灣高教經驗，國內環保材料「先進材股份有限公司」主辦，明新科技大學和清華大學協辦，前往越南胡志明市盛大舉辦「半導體下世代技術暨綠色材料永續論壇」。此行不僅展現台灣在半導體永續材料的創新實力，更與當地頂尖企業 CT Group 旗下的 CT UAV 正式簽署無人機產學合作協議，成果豐碩。
本次於胡志明市地標 The Reverie Saigon 舉辦的論壇卡司陣容堅強，聚焦半導體技術發展、減碳商品化與實務人才培育。特別邀請國立清華大學半導體研究學院院長、中研院院士林本堅博士親臨，解析半導體產業成長的要素；國際環境法專家蘇義淵博士針對減碳措施商品化提出建言。越南方面有多達200餘位產官學研人士參加，越南肯特大學國際長領軍帶10位教授與會，表現越南國家和學校重視半導體產業的發展。
明新科大呂明峯校長壓軸登台，以「如何提升半導體產業實務人才之培育量能」為題發表演說。呂校長剖析了明新科大緊密鏈結新竹科技產業的成功模式，特別感謝教育部與技職司的長期支持與龐大投資，讓學校得以建置與業界同步的類產線和人才培育基地，並於半導體科技教育外交舞台上彰顯台灣的國際影響力。呂校長強調，這種「做中學」即戰力培育模式，正是補足全球半導體永續轉型中「人才缺口」關鍵解方。
除了前瞻的專題分享，先進材公司也於論壇現場發表最新的「竹纖維生質複合材料」，展現永續材料導入半導體級高科技應用的卓越成果，讓在場的東南亞產業界驚豔於台灣的綠色研發實力。
此行推動跨國科技落地的關鍵時刻，在多位駐外代表與產學貴賓的見證下，呂校長代表明新科大見證先進材、越南 CT UAV 隆重完成簽約儀式，聚焦無人機（UAV）領域的技術開發。出訪團隊隨後更前往 CT Group 總部召開工作會議，針對技術對接與人才聯合培訓進行實質協商。
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