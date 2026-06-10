半導體之後是量子科技？清華大學世界紀錄透露的新訊號

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當台灣每天都在討論AI、晶片與半導體時，新竹校園裡一項最新研究成果，卻可能指向另一個更長遠的未來。

清華大學研究團隊近日宣布，成功研發全球最亮、高速且不閃爍的單光子源，每秒可穩定產生超過二十三億顆光子，刷新國際紀錄。

這項消息沒有AI概念股那樣吸引市場目光，也不像科技大廠發表新品那樣成為國際頭條，但對科技界而言，它的重要性可能遠超過許多人的想像。

因為單光子源，是量子科技的重要基礎元件。

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如果把半導體比喻成數位時代的基礎建設，那麼量子科技很可能就是下一個科技世代的基礎建設。未來的量子運算、量子通訊與量子加密，都需要穩定且高品質的單光子技術作為支撐。

今天的網路、金融系統與國家安全架構，都建立在現有運算能力與加密技術之上。然而隨著量子運算持續進步，許多被視為牢不可破的加密方式，未來都有可能被突破。因此美國、中國、日本與歐洲近年紛紛投入龐大資源，把量子科技列為國家戰略產業，希望搶占下一波科技革命的制高點。

也正因如此，清華大學這項成果格外值得注意。

這不只是一次學術突破，更代表台灣在全球量子科技競賽中，並非旁觀者，而是參與者。

長期以來，外界談到台灣科技實力，首先想到的是台積電與半導體產業。但真正能夠長期保持競爭力的國家，從來不是只依靠一項成功產業，而是不斷培養下一代技術與下一代人才。

回頭看四十年前的台灣，也很少有人能預見晶片產業會改變國家命運。當年的半導體研究，同樣從實驗室開始，從少數研究人員、少數設備，到後來建立全球最完整的產業鏈，最後成為世界科技產業不可或缺的一環。

今天的量子科技或許正站在類似的位置。

而這也是政府不能缺席的原因。

當美國、中國、日本與歐洲陸續把量子科技提升到國家戰略層級時，台灣未來除了持續強化半導體與AI優勢，也必須思考如何支持量子科技的人才培育、基礎研究與產業化發展。從國科會的長期科研計畫，到教育部的人才養成，再到數發部、經濟部與國發會如何協助建立產學合作與創新生態系，都是未來必須面對的課題。

因為下一場科技競賽開始時，留給後進者追趕的時間往往不多。

因此，清華大學這項世界紀錄真正值得關注的地方，不只是二十三億顆光子的數字，而是它透露出來的一個訊號：台灣已經擁有參與下一場科技革命的能力。

接下來的問題是，政府是否願意把這樣的能力，進一步轉化成國家戰略。

如果半導體讓台灣站上世界舞台，那麼量子科技或許正在提供另一張未來十年的入場券。

而今天來自清華大學實驗室的突破，也許正是那張入場券最早的一個訊號。

（圖片來源：清華大學官網、三立新聞網）

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