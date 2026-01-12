半導體仍看俏 台積股利上看7元

AI需求強勁及外資集體看好，台積電季配息上看7元。（本報資料照片）

受惠AI需求強勁及外資集體看好，台積電股價12日盤中一度大漲25元，觸及1705元天價，成功追平今年1月6日創下的歷史紀錄，隨著外資法人上調目標價至2400元，知名半導體分析師陸行之也預期下半年季度現金股利有機會加碼至7元以上。

陸行之解釋，台積目前在手現金累積已超過每股100元新台幣。在獲利持續成長且資本支出未出現失控大爆發的前提下，台積具備底氣回饋股東，認為季度現金股利在今年下半年有機會調升至7元或以上。

成長動能方面，陸行之引用全球數據中心半導體報告，今年相關領域成長仍有57％的高水準，將是台積電營收維持25至30％年增率的主要原因，雖然市場對2026年營收預期已高，調升空間已經相對有限，但台積電的技術領先地位，使成長趨勢依舊穩健。

另在毛利率表現，由於2奈米營收及折舊尚未大量認列，加上先進製程漲價效應發酵，陸行之預期2026上半年毛利率可能優於市場預期的59至59.5％。

因應台積電在嘉義建置先進封裝廠需求，國家科學及技術委員會南部科學園區管理局擬在嘉義園區周邊的嘉義縣太保市開發二期基地，面積89.58公頃，將引進異質封裝等6大新興科技，就業人數約3500人，預計民國120年完工，昨通過環評初審。

不過環委指出，該案在嘉義縣造成PM10（懸浮微粒）日均值最大增量6.14微克，PM2.5（細懸浮微粒）日均值增量5.27微克，相當於空品標準的六分之一，以及臭氧增量3.59ppb，都是相當大的增量，已超過所有環評案，應重新檢核評估合理性及正確性，釐清各汙染源來源及加乘影響，並研提具體有效空汙減量及抵換措施。

此外，環委也要求，重新檢核施工及營運期間用水量規畫合理性，含期程規畫及備援用水，並強化園區供水管理與緊急應變計畫；具體說明擴大縣治汙水廠納管標準協議內容，並重新評估新埤排水及承受水體環境影響。