半導體供應鏈移美 媒體人曝隱憂：台灣戰略價值還剩多少？

美台關稅協商拍板調降至15%，與日本、韓國持平，且不疊加最惠國待遇稅率。行政院長卓榮泰表示，台灣以「台灣模式」與美方進行供應鏈合作，而護國神山台積電「只要主峰留在台灣，台灣就是山」。對此，資深媒體人蘭萱分析，關稅只是美國的談判工具，台灣是以半導體優勢換取降稅空間，但當產業與戰略價值逐步轉移，美國是否仍有必要「保護台灣」，才是更值得警惕的關鍵問題。

針對美台對等關稅談判底定，蘭萱16日在節目《大新聞大爆卦》中表示，對台灣傳統產業來說，目前看起來短期確實是好的，因為過去關稅數字比日韓還高，所以這段時間確實是相對慘澹，所以傳產部分終於換來一個齊頭式平等。

蘭萱進一步表示，關稅是川普生出來的字眼，對他來說關稅是「手段與工具」而不是「目的」，他要拿這個工具讓美國再次偉大、讓美國優先，所以事實上川普就是要讓台灣的半導體、韓國的造船業都搬去美國。

蘭萱也說明，這樣會讓台灣跟其他的競爭國家之間出現不平等，正因為出現此種狀況，因此就會去爭取交換條件，所以台灣今天用了半導體的優勢，去交換一個降下來的15%的關稅，對美國來說他就成功了。

對於卓榮泰稱台積電仍「留有主峰」，蘭萱認為現在的問題是，正因為台灣有美國所沒有的東西（半導體技術），所以美國需要保護台灣，等到美國可以完全自給自足的時候，就完全不需要再保護台灣。

最後，蘭萱強調，台灣在全球的眼中其實有兩個非常重要的戰略價值，一是半導體，二是軍事戰略價值，台灣位於地緣政治上的「第一島鏈」核心位置，而北京已長驅過到第二島鏈。蘭萱也反問，當台灣的軍事戰略地位已經相對來說沒這麼重要的時候，再加上經濟戰略價值也逐漸搬去美國，那台灣的整體的戰略價值，到底還剩多少？

