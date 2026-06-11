半導體先進製造封裝投資穩 全球首季設備銷售額創高

娛樂中心／綜合報導「美胸皇后」劉伊心2017年與「老虎牙子」總裁林志隆結婚，育有三名子女，生活重心也逐漸轉向家庭。近日她被網友發現開出月薪4.5萬尋找「家庭教育陪伴特助」，卻因工作內容要求包辦保母、司機、家教及影片剪輯等5職位，被形容是「24小時待命、一人身兼多職」，甚至有人質疑「沒有開到15到20萬根本找不到人」。事件在網路上發酵後，一名自稱劉伊心前任特助的女網友拍片替她說話，並以「善良單純、風度翩翩」8字形容她本人，引起外界討論。

民視 ・ 26 分鐘前 ・ 1 則留言