半導體出海潮 日本伊藤忠卡位精誠關鍵客戶

台灣半導體大廠紛紛啟動海外設廠，引爆「系統整合」大商機。傳出日本伊藤忠商事低調取得精誠1％股權，「拿下精誠關鍵客戶的入場券。」業界人士直言，半導體業者出海的隱形戰場，已逐漸浮上檯面。

元月底，《日本經濟新聞》報導，伊藤忠進軍半導體企業系統開發，2025年底取得精誠約1％股權，除了協助精誠客戶揮軍海外，且雙方考慮在日本境內設合資公司。攤開精誠董監事名單，除了台灣大持股12％，其餘董事持股不足1％，外界關注伊藤忠是否進入精誠董事會。

精誠證實結盟 伊藤忠盤算浮現

精誠證實，與伊藤忠建立策略性聯盟，展開跨國業務合作。不過新聞稿未提入股1％，也未談及合資新公司一事，僅強調以精誠在台的產業經驗與客戶基礎，以及伊藤忠橫跨日本、北美、東南亞的國際事業網路，鎖定半導體及高科技製造產業，協助台廠在全球市場的IT服務與數位轉型。

廣告 廣告

市場人士分析，去年底精誠市值約320億元，相當1,500億日圓，若以1％比例計算，估計伊藤忠出資金額約15億日圓，「從投資比例來看，這樁交易並不顯眼，但放入全球半導體產業重組的時機點，伊藤忠的盤算卻非常清楚。」

他直言，AI催升近年半導體需求持續攀升，台灣上下游供應鏈紛紛將產線與營運據點移往海外市場，日本和美國成為首波核心，「產線能否複製，已不只是設備到位的問題，還包括企業級IT系統、資安、雲端與維運能否同步整套搬過去。」

瞄準半導體 台日合作起手式

精誠正是卡在這個位置。精誠作為台灣大型系統整合商，長期服務製造業、金融業、政府部門，而半導體客戶涵蓋晶圓代工與封裝測試領域，包括台積電、日月光等指標業者。隨著台廠加速海外設廠，跨國營運下的IT投資需求同步升溫，讓系統整合商角色水漲船高。

伊藤忠將海外IT服務事業視為重要成長策略，除了旗下伊藤忠科技解決方案公司（CTC）長期提供IT設備銷售、系統開發與運用維護服務；在北美市場，伊藤忠透過持股超過3成的Technologent，深耕企業IT與系統服務。與精誠建立策略夥伴關係，等於掌握「與台灣半導體一起出海」的機會。

精誠不諱言，全球半導體需求持續攀升，已帶動台灣半導體產業鏈加速海外布局，跨國營運、系統建置、資安與維運等面向的IT投資需求明顯提升，未來將結合在IT維運服務、商務流程與當地服務資源，與策略夥伴為台廠提供全球IT服務。

業界觀察，此舉恐怕是台日合作的起手式，因為日本積極推動半導體產業復興，台灣供應鏈成為重要支柱，赴日設廠的半導體業者也拉高對在地IT系統、資安與合規要求，若精誠與伊藤忠合資公司成形，伊藤忠透過自身通路與精誠的系統建構經驗，掌握可長期複製的交付模式。

美國則是下一個延伸戰場。隨著半導體業者在美國布局先進製程與研發據點，對IT穩定度與資安的要求更為嚴格，有利於具備跨區、跨域交付能力的服務商發揮價值。相較之下，東南亞雖同樣是台商布局地區之一，但現階段仍以後段製造與成本導向為主，在這樁投資中的戰略比重仍屬中長期選項。

換言之，伊藤忠入股精誠，看中的不是短期專案收益，而是半導體出海潮下，能長期伴隨關鍵客戶成長的IT入口。當產線與營運版圖持續外移，誰能先搭起穩定的系統與服務骨架，誰就更有機會在這波供應鏈重組中，站穩關鍵位置。