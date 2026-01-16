半導體加碼對美投資16兆 國民黨：對比日韓占比高的離譜

針對美國商務宣布，美國與台灣達成貿易協議，將讓台灣輸美商品的關稅稅率降至15%，並使台灣半導體公司為其在美國的營運加碼5000億美元（約台幣16兆元）資金。國民黨召開記者會提出質疑。 圖：國民黨/提供

[Newtalk新聞] 台美關稅談判已大抵達成共識，對等關稅將自32％降至15％，不疊加，且美國未來若徵收232半導體及衍生體關稅，美方承諾將給予台灣最優惠待遇，但包含2500億美元外人直接投資（FDI）及台灣將提供至少2500億美元信用保證，協助台灣企業投資，支持在美興建與擴大半導體供應鏈生態系統。國民黨發言人牛煦庭今（16日）則指出，我國GDP僅約0.8兆美元，卻要花 5000 億美元去投資，以佔比來看，我國佔比高得離譜。

廣告 廣告

牛煦庭指出，韓國的對美投資為3500億美元，但韓國GDP為1.7兆美元；日本對美投資4、5000億美元，但日本GDP超過4兆美元；相較之下，我國GDP才0.8兆元，就要花合計5000億美元出去投資，台灣的比例高得離譜，這真的是好的談判結果嗎？這值得社會大眾深思。

牛煦庭再指，從條約角度來看，美國總統川普在其國內法律上有擴權爭議，大法官很有可能做出裁決，因此我國在談判過程中應步步為營，不應隨便答應條件，結果政府竟選擇簽署 MOU而非正式協議。這導致即便未來美國大法官推翻川普的關稅判決，我國的投資仍要當「冤大頭」。且簽署 MOU 是否為了跳過國會對正式條約的審查？

國民黨文傳會主委吳宗憲也指，5000億美金相當於16兆台幣，約是我國政府6年的總預算。雖然表面上換得15％關稅的大量讓利，但我國拿了什麼去換？問題最主要核心在於，美國是不是將半導體關稅的例外待遇寫進一個可計算的公式？台灣會不會變成此可計算公式中的一個小部分，就是被設計的對象？美方利用關稅的制度重新規劃半導體的生產力，其優惠不是給台灣，而是讓半導體產業來美國設廠。美方的優惠不能沾沾自喜，應該著重我國拿了什麼去換這15％，會不會將我們小孩的未來都換掉了？

吳宗憲指出，當協議並非單純降稅，而是將優惠與「在美擴廠」綁定，利用關稅制度重新規劃半導體的地緣生產配置。這將導致台灣長期結構性轉變：高階職缺、研發機會與人才將會流失，再加上少子化問題，讓台灣的未來堪憂。

針對 2500 億美元的信用擔保，吳宗憲也質疑，政府是否具備風險控管與回饋機制？美國商務部長說要「恢復美國半導體製造領先地位」，這意味著台灣將失去領先地位，「護國神山」恐將不保。

至於行政院說會引進美國投資台灣的半導體、人工智慧與防衛科技等。吳宗憲認為，這涉及法規與動盪的問題，當企業要投資時，會考量當地的區域安全與法律相關規定。但我國政府不斷升溫兩岸衝突，如何能期待美國企業來台大量投資？

吳宗憲強調，並不希望對美談判最後演變成「德公移山」。但目前資訊嚴重不足，國民黨將持續研擬日、韓的談判方式與 GDP 佔比，讓資料透明，並要求政府將簽訂的協議、MOU 與承諾等送到國會接受透明審查，阻止台灣付出慘痛代價。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

鄭麗君：台灣是全球第一個在美國232條款取得最優惠待遇

台美關稅談判出爐 國民黨轟「掏空」：對台灣絕對不是好消息