半導體勢不可擋 電力景氣亮紅燈

半導體景氣勢不可擋！台綜院21日公布民國114年12月台灣電力景氣燈號，呈現熱絡的紅燈，不過人工智慧（AI）與非AI供應鏈，兩者發展呈現明顯分歧；傳統產業持續受關稅衝擊，加上國際需求疲弱、供給過剩等因素影響，用電量走勢偏弱，鋼鐵與紡織業下滑幅度更是明顯。

受惠AI浪潮擴散，高效能運算（HPC）、雲端服務與資通訊產品需求維持強勁，半導體產業高壓用電再度回到雙位數成長，與前年12月相比，年增10.78％，帶動整體科技產業景氣持續向上，全國高壓以上產業用電量則成長1.48％。

半導體、電腦、電子及光學製品等，在國際科技大廠AI資本支出穩定擴張下，相關產品出貨持續成長，推升產業用電表現。台綜院認為，以AI科技結合半導體出口與民間投資為核心的成長模式，仍主導今年台灣經濟格局。

國內科技業者本周接力舉辦尾牙，代工大廠英業達釋出今年AI伺服器產能滿載、資本支出倍增的展望，金寶董事長許介立指出，過去以代工為主，近年逐步從EMS轉為ODM廠，將搶進AI、資料中心等高附加價值的市場。

仁寶將於今天舉行旺年會，去年營收7575億元，年減約1成，主要是PC全年出貨僅2800萬台，不過伺服器業務陸續有新專案挹注，管理層持續看好伺服器逐季成長。

法人指出，仁寶成功打入戴爾AI伺服器供應鏈，預計115年下半年開始小量出貨，並在116年大量出貨，帶動營收、毛利率提升。

和碩將在23日舉行集團團圓日，會前將由董事長童子賢與共同執行長鄧國彥、鄭光志釋出今年展望；和碩去年營收1.12兆元，年減0.73％，第4季伺服器出貨顯著季增，對於今年看法正向，出貨量可望大幅增加，其中消費性電子筆電、網通等產品將隨新品推出升溫，整體營收可望回升。