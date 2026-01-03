半導體化工廠掀擴產潮 中華化、勝一等樂觀今年接單動能

人工智慧（AI）需求強勁，帶動半導體關鍵化學品業績看好， 包括中華化（1727）、勝一（1773）、晶呈科技（4768）、三福化（4755）、雙鍵（4764）等看好今年接單動能樂觀向上，紛紛掀起擴產潮。

老牌硫酸大廠中華化積極朝電子材料轉型，公司表示，隨先進製程製造複雜度與清洗程序增加，電子級硫酸需求動能看好。去年前三季電子化學品占該公司營收28%，法人更預估今年有望提升至四成左右。

中華化斥資12億元打造的第五條電子級硫酸產線，預計今年第1至2季投產。公司表示，目前四條電子級硫酸產線稼動率在70%左右，第五條驗證中，按半導體廠提供的時程，驗證時間約需六至九個月，預計今年第1或第2季投產，年產能可望達3萬噸。第一階段將先供應國內其他半導體廠，下半年期能通過半導體龍頭大廠驗證、進一步放量出貨。

中華化表示，去年下半年通過成立以來最大規模的一次性設備投資，隨新廠驗證通過、產品導入客戶，今年資本支出預計控制在1.5億元。且因應需求強勁，今年不排除公開募資。

勝一打造半導體用高純度電子級溶劑，預期持續為今年成長動能，去年前三季電子級溶劑營收占比逾七成，銷量6.5萬公噸，年增14.1%，其中半導體用產品年增17.2%，面板及其他應用年增6.2%。整體而言，電子級業務逐季穩定成長。

勝一表示，因應半導體製程需求，目前公司有兩座廠擴建中。預計今年中兩條高純度異丙醇（IPA）產線完工、投產，並規劃明年拓產至四條；第二條丙二醇單甲醚（PM）產線預計明年底完工、2028年貢獻營收，產能將由一年5萬噸提升至17萬噸。

特用氣體廠晶呈科技表示，主力產品3D NAND晶圓代工蝕刻製程氣體C4F6一級製造的250噸合成工廠，預計今年6月底於苗栗頭份三廠建設完成、下半年量產。法人表示，該廠規劃年產能250噸，規模顯著高於現有一廠年產100噸的二級製造產能。

三福化工表示，旗下應用於InFo／CoWoS先進封裝光阻剝離劑（Stripper）等化學品，客戶需求強勁、今年成長動能持續向上，首季預估有二到四項精密化學品將挹注營收。法人指出，三福化正規畫在越南建立空分廠二期，預計與國內散熱廠及電子代工廠合作，2027年可望貢獻營收。

雙鍵生產的5G／6G環氧樹脂材料已導入國內外大廠，去年第3季轉獲利，電子材料營收占比更突破10%。公司表示，除電子材料，其他產品亦持續創新，塑膠添加劑、光固化材料及數位紡織材料，今年陸續與大客戶展開合作。

