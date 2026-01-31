半導體史上最大規模擴張！黃仁勳：台積電未來十年產能將會翻倍

兆元宴落幕，魏哲家、黃仁勳一同步出餐廳。廖瑞祥攝



輝達執行長黃仁勳今天再度宴請台廠供應鏈夥伴。輝達執行長黃仁勳表示別感謝台積電，「真的為他們感到驕傲」。台積電今年需要非常努力，因為輝達需要大量的晶圓，且Vera Rubin晶片已全面投產。未來十年，台積電的產能可能會成長超過100%，這會是半導體史上規模最大的基礎設施投資和規模擴張。光是輝達產能需求，台積電就得翻一倍以上。

黃仁勳說明，Vera Rubin包含六款不同的晶片，每一款都是世界上最先進的晶片。所以台積電做得非常出色，他們非常努力。今年輝達需求量很大，所以需要大量的產能

媒體請黃仁勳推估，台積電要建多少座工廠才能滿足輝達的產能，黃仁勳說明，未來十年，台積電的產能可能會成長超過100%。因此，未來十年將實現非常顯著的規模擴張。這是人類史上規模最大的基礎設施投資和規模擴張。光是輝達產能需求就得翻一倍以上。

黃仁勳指出，他對台灣感到非常自豪，台灣有很多合作夥伴。沒有台灣，輝達根本不可能存在。這座島嶼充滿魔力。台灣公司擁有卓越的技術，擁有令人驚嘆的文化，擁有難以想像的敬業精神。台灣投資了一些對當今乃至未來百年都至關重要的技術。

黃仁勳特別感謝台積電，「真的為他們感到驕傲」。台積電今年需要非常努力，因為輝達需要大量的晶圓。今年他們做得非常好。輝達已經全面投產了Grace Blackwell和Vera Rubin晶片。

