員工旅遊墾丁吃海鮮 9人送醫涼拌河豚皮惹禍？

台南南科一家半導體公司辦員工旅遊，加上家眷，總共180人到墾丁玩，結果15號中午，吃了海鮮餐廳後，陸續有九人嘔吐、腹瀉，疑似集體食物中毒，送醫治療就自行離院，有旅客懷疑是涼拌河豚皮殘留毒素，但業者表示餐廳所使用的是無毒的刺河豚，沒有中毒的疑慮，而隔天中午衛生局也到場稽查，採集7件檢體送驗，結果尚未出爐。

週日一早衛生局人員前往位在墾丁這家海鮮餐廳稽查，因為先前團客來用餐，發生疑似集體食物中毒案件。台南一家半導體公司舉辦員工旅遊，包含家眷總共180人，15號一早他們先是吃了連鎖速食店的早餐，中午到墾丁海鮮餐廳吃飯，下午時段開始有人不舒服，九人陸續嘔吐腹瀉，於是領隊協助包車送往醫院，六人症狀輕微，而其中三人則是打針緩解，九人治療完自行離院。

當事海鮮餐廳業者：「他們好像說有人身體不舒服，跟我們沒有關係啊，好像是用餐完身體不舒服，但是我沒有聽他們這樣講，那衛生局來是，就看看這樣而已啊。」

不過根據衛生局初步調查，一行人的午餐吃了合菜，總共有10幾道菜，其中包含花鯧米粉湯、招牌河豚皮、薑醋白蝦，以及椒鹽紅糟鰻等等，究竟是不是食材出問題，目前衛生局還在細查。

屏東縣衛生局食品藥物管理科長陳彥任：「採集環境檢體6件，及食餘檢體1件送驗，後續將依檢驗及疫調結果，綜判是否確屬食品中毒案件。」

如果食物有問題，為什麼180人的旅遊團，只有九個不舒服送醫，而這九個人是不是同一桌，如果不是，那可能感染源是什麼，這部分衛生局都還要調查。

記者vs.當事海鮮餐廳業者：「（涼拌的河豚會有中毒的疑慮嗎），當然不會啊，刺河豚是完全沒有毒性的東西。」

至於有旅客質疑會不會是涼拌河豚皮出問題，店家表示都是提供無毒的刺河豚，但由於部分河豚毒素的確會存在外皮，有沒有可能誤用來料理，衛生局也還要再調查，目前送醫的九名遊客都已經出院，不只他們想知道發生什麼事，餐廳業者更希望釐清，不要影響到生意。

