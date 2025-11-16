員工旅遊墾丁吃海鮮 9人送醫涼拌河豚皮惹禍？
台南南科一家半導體公司辦員工旅遊，加上家眷，總共180人到墾丁玩，結果15號中午，吃了海鮮餐廳後，陸續有九人嘔吐、腹瀉，疑似集體食物中毒，送醫治療就自行離院，有旅客懷疑是涼拌河豚皮殘留毒素，但業者表示餐廳所使用的是無毒的刺河豚，沒有中毒的疑慮，而隔天中午衛生局也到場稽查，採集7件檢體送驗，結果尚未出爐。
週日一早衛生局人員前往位在墾丁這家海鮮餐廳稽查，因為先前團客來用餐，發生疑似集體食物中毒案件。台南一家半導體公司舉辦員工旅遊，包含家眷總共180人，15號一早他們先是吃了連鎖速食店的早餐，中午到墾丁海鮮餐廳吃飯，下午時段開始有人不舒服，九人陸續嘔吐腹瀉，於是領隊協助包車送往醫院，六人症狀輕微，而其中三人則是打針緩解，九人治療完自行離院。
當事海鮮餐廳業者：「他們好像說有人身體不舒服，跟我們沒有關係啊，好像是用餐完身體不舒服，但是我沒有聽他們這樣講，那衛生局來是，就看看這樣而已啊。」
不過根據衛生局初步調查，一行人的午餐吃了合菜，總共有10幾道菜，其中包含花鯧米粉湯、招牌河豚皮、薑醋白蝦，以及椒鹽紅糟鰻等等，究竟是不是食材出問題，目前衛生局還在細查。
屏東縣衛生局食品藥物管理科長陳彥任：「採集環境檢體6件，及食餘檢體1件送驗，後續將依檢驗及疫調結果，綜判是否確屬食品中毒案件。」
如果食物有問題，為什麼180人的旅遊團，只有九個不舒服送醫，而這九個人是不是同一桌，如果不是，那可能感染源是什麼，這部分衛生局都還要調查。
記者vs.當事海鮮餐廳業者：「（涼拌的河豚會有中毒的疑慮嗎），當然不會啊，刺河豚是完全沒有毒性的東西。」
至於有旅客質疑會不會是涼拌河豚皮出問題，店家表示都是提供無毒的刺河豚，但由於部分河豚毒素的確會存在外皮，有沒有可能誤用來料理，衛生局也還要再調查，目前送醫的九名遊客都已經出院，不只他們想知道發生什麼事，餐廳業者更希望釐清，不要影響到生意。
更多東森新聞報導
疑河豚皮害食物中毒！恆春員旅團9人上吐下瀉
米其林義式餐廳疑食物中毒！約20人「上吐下瀉、發燒」
台中知名法式餐廳疑食物中毒 13人噁心腹瀉
其他人也在看
霸氣！鄭麗文連續見5大國使節 大破綠營「歐洲封殺」謠言
國民黨主席鄭麗文上任之初在《德國之聲》專訪中表示「俄羅斯總統普丁不是獨裁者」，網路上有人指她因此被歐洲各國駐台機構封殺，但鄭麗文近日接連會見美、星、日、英、德5國駐台代表，國際政治觀察家方恩格直指打破謠言。中天新聞網 ・ 18 小時前
企排》吞本季首敗不氣餒 臺北鯨華隊長廖苡任樂觀看待
企業21年甲級男女排球聯賽本週在彰化師範大學持續進行，女子組臺北鯨華再度交手新北中纖，最終以22：25、25：18、26：28、21：25（1：3）吞下本季首敗。雖然失利，隊長廖苡任受訪時表示，這場比賽對球隊而言仍有許多寶貴經驗，是例行賽的重要過程。TSNA ・ 17 小時前
老有所用 寶特瓶鯨魚綠色行動
為了在高雄旗津國小校慶推廣環保，慈濟高雄小港聯絡處長照據點的長輩，在年長慈濟志工的指導下，用回收寶特瓶來打造鯨魚，過程耗時又費工，先要撿拾收集，再分門別類，沖洗，晾乾，裁切，最後才能用來塑形，而透...大愛電視 ・ 19 小時前
墾丁條件好「卻沒認真開發」！他怨很難玩 內行曝1關鍵：法規太嚴
近年來墾丁屢次爆出消費糾紛，導致遊客數量暴跌，當地觀光形象也受到影響。一名網友表示，最近去墾丁參加婚禮，光是車程就花了大半天，且墾丁明明先天條件不錯，卻沒有好好開發，觀光資源太少，直呼「終於知道墾丁難玩在哪裡了！」文章曝光掀起討論。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
影／員榮復建科與心導管室聯手 微導管栓塞術助患者擺脫右肩疼痛
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】一名46歲男子約半年前騎機車發生車禍，連人帶車摔倒，右肩著地受傷，雖有吃藥互傳媒 ・ 1 天前
佐佐木朗希不當大魔神！羅伯茲鬆口：明年將重回先發投手輪值
體育中心／王人瑞報導佐佐木朗希今年季後賽擔任終結者，成功幫助道奇隊穩定牛棚戰力，對於他明年的定位與規劃，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）也表示「朗希明年將回歸先發」。FTV Sports ・ 1 天前
升格二寶家庭！李運慶曝大女兒「倒退期」情緒波動大 無奈求助
藝人李運慶與洪詩2023年結婚後，育有大女兒「哺哺」，在今年10月初又喜迎二女兒「那那」，一家四口幸福滿滿。然而隨著二寶出生，家中氣氛也悄悄出現變化，李運慶近日坦言，大女兒哺哺正處於典型的「倒退期」，情緒不穩、依賴行為增加，讓新手二寶爸忍不住上網誠心求教育兒方法。中時新聞網 ・ 17 小時前
兒家署強化兒少保障 衛福部拚草案年底送行政院
（中央社記者陳婕翎台北16日電）衛福部研擬大規模組織再造，衛福部長石崇良表示，將建立兒家署強化兒少保障等資源整合，組織法草案拚今年底送行政院；其他組織調整還有長照再配置、建立公衛專門單位等。中央社 ・ 22 小時前
一中街收廢油車門沒鎖 大膽竊賊摸走「近8萬+手機」
一名收廢油的廠商，11日到台中一中街收廢油，他心想只是下車一下，人就在旁邊，沒鎖車門，但回到車上，發現車內裝著4萬7千元貨款的包包跟手機都不見了。調閱行車紀錄器才知道，一名黑衣男子大膽打開車門行竊，把...華視 ・ 20 小時前
響應世界糖尿病日 中市健走 守護健康
為響應2025年聯合國「世界糖尿病日」，15日下午於東海大學陽光草坪舉辦由中華民國糖尿病學會主辦、台中市政府衛生局指導之「2025聯合國世界糖尿病園遊會暨點燈儀式」，現場吸引民眾熱情參與。活動結合健康園遊會、健走及點燈儀式，倡導「DiabetesandWell-being（糖尿病與福祉）」主題，推廣健康生活與身心整合照護理念。（如圖）2025年聯合國世界糖尿病日點燈儀式。衛生局說明，活動由「糖尿病健康園遊會」揭開序幕，設置健康飲食、血糖檢測、心理紓壓及衛教攤位，讓民眾在互動中了解糖尿病預防與自我管理的重要性。隨後舉行「健康福祉健走」，號召市民與醫療團隊一同邁開步伐，展現台中市推動規律運動、促進健康的行動力。晚間進行的「點燈儀式」，由衛生福利部常務次長莊人祥、國民健康署副署 ...台灣新生報 ・ 19 小時前
德國新法擴大政府權力 可禁用特定中國製造商零件
美國政治新聞網站《政客》（Politico）歐洲版14日報導，隨著德國對中國立場日益強硬，聯邦議院（Bundestag，國會下議院）近日批准一項新法案，將賦予內政部新的工具，以網路安全風險為由，禁止在關鍵行業使用特定製造商的零件。據報導，這項德國政府即將獲得的新權力，將禁止有風險的中國技術供應商參與自由時報 ・ 1 天前
掌握4大營養原則 強化代謝力
代謝問題已成為台灣全齡人口共同面臨的健康危機，不僅兒童族群需留意新陳代謝健康，四十至六十歲民眾中更有約八十九萬人屬於「代謝警訊」高風險族群。台灣營養基金會董事吳映蓉博士營養師提醒，維持良好代謝力的關鍵在於均衡飲食，建議民眾掌握「好醣、好油、高纖、優質蛋白質」四大飲食原則，持續培養正確營養知識與習慣，才能維持身體代謝功能與提升整體健康。為幫助民眾維持代謝健康，佳格健康營養研究所攜手台灣營養基金會、長庚科技大學保健營養系，針對一千名二十二至六十五歲辦公商圈民眾，進行「代謝認知與飲食行為調查」，許青雲教授營養師進一步歸納上班族常見的三大代謝NG行為：一、自認吃得健康，實際外食卻多為高鹽、高油、高糖食物。調查發現，雖有許多民眾認為自己在外食選擇時多選擇健康食物，但其中仍有三成早餐 ...台灣新生報 ・ 19 小時前
9.8億兆彩頭獎開出 喬州1注獨得
金額高達9億8000萬元的「兆彩」(Mega Millions)頭獎彩券，在14日晚上開出，由喬治亞州的兆彩玩家一票獨中...世界日報World Journal ・ 1 天前
【專欄】「台灣地位未定論」下 的「中華民國」
文/洪三雄 今年（2025）9月12日，美國在台協會（AIT）公開提出「台灣地位（主權）未定論」。AI...銳傳媒 ・ 19 小時前
重啟核談判 伊朗：美國未展現公正態度
伊朗外交部長阿拉奇(Abbas Araghchi)今天(16日)表示，華盛頓目前對德黑蘭的態度並未顯示出，它已做好進行「平等與公正談判」的準備。此前，美國總統川普(Donald Trump)上週曾暗示可能與德黑蘭舉行會談。 自以色列6月襲擊伊朗，以及美國隨後對伊朗核設施發動空襲以來，針對德黑蘭核計畫重啟對話的嘗試均告失敗。 美國及其歐洲盟友和以色列指責德黑蘭，利用核子計畫作為掩護，企圖發展核武。伊朗則表示，其核子計畫僅用於民用目的。 在以伊於6月爆發12天的空戰前，德黑蘭和華盛頓進行了5輪間接核談判，但面臨到諸多障礙，例如美國希望伊朗完全放棄鈾濃縮活動。 阿拉奇在德黑蘭舉行的一項會議上表示：「美國不能指望通過談判，獲得它在戰爭中無法獲得的東西。」 他補充說：「伊朗始終願意參與外交，但不會參與旨在脅迫的談判。」 在同一會議上，伊朗副外長哈蒂柏札德(Saeed Khatibzadeh)指責華府將談判「當作作秀」，藉此實現其戰爭目標。 (編輯：沈鎮江)中央廣播電台 ・ 18 小時前
台南180人墾丁員旅⋯吃「招牌河豚皮」9人疑中毒！海鮮餐廳回應了
台南某公司180人南下員工旅遊，一行人於15日中午，在恆春鎮某海鮮餐廳用餐，合菜中包括「招牌河豚皮」，後續9人陸續出現嘔吐、腹瀉，疑似食物中毒情形，前往恆春基督教醫院急診。屏東縣衛生局獲報後於今（16）日登門稽查，業者否認與該團疑似食物中讀有關，店內提供的是無毒河豚，衛生局只是「來看看」尚未確定。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
菲美日南海演習 共軍轟炸機編隊同日南海例行巡航
（中央社台北16日電）針對菲律賓、美國、日本14至15中央社 ・ 17 小時前
拒檢逃逸！內湖警逮通緝犯 查獲毒品+折疊刀
台北市內湖區警方於16日下午16時許，執行巡邏勤務時，攔查一輛自小客車，因駕駛拒檢逃逸，隨後在民權東路六段2號前查獲兩名犯嫌。陳姓男子（94年次）為詐欺通緝犯，林姓男子（79年次）亦涉案。警方查獲依托咪酯煙彈1顆、煙桿2支及補充液1瓶，以及折疊刀2把，全案依毒品危害防制條例、妨害公務及通緝犯規定偵辦。中天新聞網 ・ 20 小時前
「大豆外交」美國輸慘？ 學者直言：遙控器在中國手中
美國上月底對外宣稱，中國大陸承諾將在明年1月前採購1200萬噸美國大豆，相關消息帶動芝加哥期貨交易所大豆價格大幅上漲，美國中西部農民更是喜出望外。然而美國農業部最新數據顯示，中方採購量至今甚至不到美方宣稱的3%，學者更狠揭，在美國農民慶祝的表象下，一個更為低調的事實是：大豆已從華盛頓的施壓工具，變成北京手中的選項。中時財經即時 ・ 19 小時前
中部顱顏家庭齊聚麗寶樂園 20歲施羽桂勇敢面對先天神經纖維瘤
羅慧夫顱顏基金會今天在台中市麗寶樂園「世界劇場」舉辦中部地區顱顏家庭年會暨得福獎助學金頒獎，173個顱顏家庭、共587人齊聚參與，女大生施羽桂因罹患先天神經纖維瘤，影響其相貌，甚至視力，3年動了5次手術，她上台分享，特別感謝父母始終以正向態度陪伴，讓她學會接受腫瘤就是自己的一部分，強調「接受了我就是自由時報 ・ 1 天前