半導體國安議題引關注 藍委促強化法制與人才留任政策

台積電近期再度傳出重大技術與機密外洩案，引發國安與產業警訊。中國國民黨立法院黨團今（20）日召開記者會，質疑政府監管失靈，對關鍵技術流出「慢半拍、無作為」，並提出「補破網、設專責、重人才」三大訴求，要求政府正視半導體核心技術外流問題。

首席副書記長林沛祥指出，外資包裝公司「螞蟻搬家式」挖角，使得台灣高科技技術逐步被掏空。他批評，經濟部與國安單位在監理上出現漏洞，讓假外資光明正大以低廉成本取得關鍵技術，現行《營業秘密法》罰則過低，更使其「偷技術像付停車費」，毫無嚇阻力。

林沛祥強調，跨國犯罪模式精密，政府部會卻橫向斷鏈、互踢皮球，導致查緝慢半拍。他呼籲儘速修法、提高刑罰，建立專責查緝單位，並提出完善留才政策，以保障核心產業戰略優勢。

科技立委葛如鈞則質疑，行政院宣稱的台積電海外投資「N-1規範」缺乏法源依據，且去年立院三讀通過的《產業創新條例》修法，至今因行政院未提出子法而無法落實。他痛批政府怠惰，將所有風險轉嫁企業，形同放任關鍵製程外流。

立委吳宗憲指出，面對台灣可能陷入「台灣病」，經濟部長卻以情緒回應國際評論，無助於改善現況。他批評薪資停滯、投資環境不明確，加劇企業與人才外移，更強調《營業秘密法》刑責過低，使竊密者可能僅需短期服刑即可重獲自由，與國家損害嚴重程度不符。

國民黨團呼籲政府正視國安層級的技術外洩問題，盡速補齊法規、強化查緝能力，並以具體政策留住科技人才，避免半導體優勢遭受不可逆的侵蝕。

