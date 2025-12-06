半導體大廠女員工出軌懷孕 問小王：和多少人上床？

高雄一名丈夫發現，妻子與一名男子有婚外情，且懷了對方的孩子。（示意圖／翻攝自pixabay）





婚姻的信任基礎一旦遭到破壞，造成的精神創傷往往難以彌補。高雄一名丈夫壯壯（化名）與妻子花花（化名）結婚近20年，卻意外在113年4月間發現，妻子竟與一名男子小王（化名）有婚外情，且懷了對方的孩子。丈夫憤而提告求償，判決出爐了。

婚姻的信任基礎一旦遭到破壞，造成的精神創傷往往難以彌補。（示意圖／翻攝自pexels）

根據判決書內容，壯壯與任職知名半導體大廠的妻子花花於民國94年10月22日結婚。然而，壯壯在113年4月間發現，妻子花花竟與小王頻繁通信，內容極為親密，揭露了這段婚外情。

信件內容顯示，妻子花花向小王透露自己懷孕，甚至詢問小王：「你要保○○（小王另一名女友）還是小孩？」、「你跟我在一起的時候和多少個人上床？」，並提及胎兒去留問題。而小王則頻繁寄信給花花互訴衷情，信中以「老婆」稱呼花花，並再三表明「做一個讓妳安心的好老公、好丈夫、好爸爸」、「你們是我的生命動力、是我的終點站」、「愛護妳及我們的家庭」等語，甚至提到自己出獄那天最想做的事就是走回家，意圖與花花另組家庭。

妻子花花向小王透露自己懷孕。（示意圖／翻攝自pexels）

壯壯主張，小王明知花花為有配偶之人，兩人仍交往約8個月並發生性行為導致花花懷孕，其行為已超過一般朋友正常社交行為的界限，嚴重破壞其婚姻的圓滿與幸福，因此依據《民法》規定提告求償精神慰撫金70萬元，全案經過上訴，由臺灣高等法院高雄分院審理。

臺灣高等法院高雄分院審理後認定，花花與小王交往期間發生性行為，且小王明知花花為人妻仍共同為前述行為，顯然已逾越社會一般通念所能容忍之範圍，已達破壞婚姻共同生活之圓滿安全及幸福的程度，情節重大，不法侵害上訴人基於配偶關係的身分法益。

針對妻子花花在庭上辯稱，丈夫壯壯曾表示只要她當面道歉就不再求償，主張應撤回訴訟。法院查證發現，壯壯所述「道歉就不再求償」的說法，是在法院勸諭兩造和解時所提及，但和解並未成立。因此，壯壯在試行和解時所做的表示，並非訴訟標的之捨棄，不得採為判決的依據，駁回了花花的主張。

法院綜合審酌丈夫壯壯與妻子花花、第三者小王三方的身分、地位、教育程度及經濟能力，以花花月收入約6萬元，兩造名下均有房屋、土地、汽車等財產的考量，最終核定壯壯得請求20萬元的精神慰撫金。

