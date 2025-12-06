半導體大廠已婚女職員「出軌懷孕」逼問小王跟多少人上床？情書洩露姦情

記者陳弘逸／高雄報導

高雄男子大壯（化名）發現，在半導體製造廠工作的妻子小花（化名）跟同事大壯（化名）偷情；未料，小王不只偷吃，還關係複雜，小花甚至寫信質問對方，「你跟我在一起的時候和多少個人上床？」還用肚子裡的孩子，脅迫維持不倫關係，選擇離開原先家庭；大壯得知此事心碎提告妻子、小王；一審敗訴，上訴二審，逆轉獲賠20萬元，全案定讞。

判決指出，男子小綠（化名）跟女子小花（化名）兩人於2005年10月22日結婚迄今，丈夫平時在外縣市工作，妻子則是在高雄某半導體製造廠工作；2024年男方發現，妻子跟同事大壯（化名）頻繁信件往來。

私下信件內容提及，「你要保另名女友還是小孩？」、「你跟我在一起的時候和多少個人上床？」、「二個星期未收到你的信，（胎兒）留不留我自己決定」。此外，小綠還發現，跟小王大壯互稱「老婆、老公」甚至在外已另組家庭。

小綠認為，大壯明知小花已婚，還發生性行為懷孕，甚至以肚子裡的小孩，脅迫要選擇不倫關係，並脫離原本家庭；因此憤而提告妻子小花、小王大壯求償70萬元。

審理期間，妻子小花否認出軌，也不承認丈夫小綠提出的信封、信件內容；至於小王大壯，則未出庭提出任何書狀聲明或陳述。

然而，一審法官透過信封、信件筆跡鑑定，無法認定侵害配偶權；因此，判小綠敗訴。

小綠不服，上訴二審；這次佐證兩人偷情長達8個月時間，審酌雙方身分、地位、教育程度、經濟能力，及交往情形；判決妻子小花、小王大壯，應賠償20萬元慰撫金，全案定讞。

