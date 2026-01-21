半導體女王開講1》台美關稅15％再迎232大魔王 徐秀蘭為何不慌？

台美關稅拍板15％，市場先鬆一口氣，但真正的壓力測試，其實還沒開始。當多數企業仍觀望「232條款」半導體關稅政策的全貌時，環球晶董事長徐秀蘭顯得相對沉穩，關鍵在她看清關稅本質，以及環球晶早在4年前啟動全球產能分散。

站在董事長高度，徐秀蘭並未將15％關稅視為「利多」，而是確保台灣產業不會在競爭起跑點失去優勢。她直言，對出口產業而言，20％與15％關稅只差5％，實際卻可能直接影響台廠企業的報價空間與接單能力，尤其對毛利本就有限的產業衝擊會更大。

廣告 廣告

看在徐秀蘭的眼裡，這次談判結果從20％降為15％，至少讓台灣與日、韓等國站在相同水準，台灣可以避免在全球競爭中陷入劣勢，這也是她形容產業界「先鬆一口氣」的原因。

232不是關稅武器 美國要打造在地供應鏈韌性

不過，相較於已定調的台美對等關稅，徐秀蘭更在意尚未完全掀牌的「232條款」。她坦言，目前美方公告的內容，主要鎖定先進製程的終端產品，未將矽晶圓等上游關鍵原物料納入，政策輪廓仍不完整。

真正關鍵在後續是否還有第2波公告，才能判斷對供應鏈的實質影響。「現在看不到政策的全貌，但就現階段來看，方向對我們是正面的。」徐秀蘭雖語氣保留，但並未流露過度焦慮。

談到232條款，「這是美國半導體政策的一環。」徐秀蘭分析，近年美國透過免稅配額、補貼與政策誘因，明確傳遞製造回流的政策方向，核心目標是建立具韌性的在地供應鏈，不是將全球供應鏈全面打散。

美國客戶主動敲門 環球晶德州廠二期提前暖身

從這個角度來看，對於已提前在美國布局產能的供應商而言，政策影響並非單向負面。這樣的判斷，也反映在環球晶近期的實際動作上。

徐秀蘭透露，其實美國客戶已主動上門關心環球晶德州謝爾曼廠的擴產進度，甚至提前詢問一期產能是否足以因應未來需求，顯示市場對在地供應的重視程度正在提高。為此，環球晶已啟動二期廠的前期設計作業，以利未來縮短建廠時程並保留彈性。

回顧環球晶自2022年啟動全球6國擴產布局，徐秀蘭指出，當初是基於風險分散與長期規劃，如今卻與各國政策方向高度契合。

她觀察，與當年相比，現在無論政府或一線客戶，對「在地供應」與「供應鏈韌性」的重視程度已明顯提高，即便無法100％在地採購，也希望供應鏈中有一定比例來自在地產能，此舉讓環球晶的全球布局逐漸顯現策略價值。

話鋒一轉，徐秀蘭示警，企業赴美存在著門檻，必須克服資金成本問題，畢竟相較台灣，美國融資利率偏高，若缺乏足夠誘因，企業不會輕易大舉投資，若有相關的信用保證與金融支持機制，能有效降低資金成本，供應鏈可更有彈性地因應政策與市場變化。

232條款的最終版本還沒揭曉，市場的不確定性仍在，徐秀蘭沒有將政策變數視為突如其來的衝擊，反而放在更長期的產業結構中審視。對她而言，關鍵是站在正確的位置並提早做好準備，這也是她保持不慌的原因。