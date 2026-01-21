半導體女王開講2》AI不是泡沫、回不去了 環球晶董座揭2026年前景

AI熱潮席捲全球，市場競逐成長動能，另一方面也浮現「是否過熱」的質疑聲浪。但在環球晶董事長徐秀蘭眼中，這一波AI需求並非短暫激情，而是一種「回不去」的結構性轉變，她直言，2026年將是半導體產業比2025年更健康的一年成長動能來自實際應用需求，而非短期情緒波動。

徐秀蘭觀察，AI不再只是概念或實驗性應用，已逐步滲透至企業營運與使用行為，從文字生成、數據分析到模型訓練，一旦導入算力與系統，企業就不會再回到「沒有AI」的狀態，背後所需的算力、記憶體與高階晶圓需求便會持續存在，也讓她對未來幾年的產業前景維持審慎樂觀。

似2019年超級週期 半導體呈階段性復甦

她指出，2026年與2025年的最大差異，不是AI需求是否存在，是「庫存結構」已出現實質變化。過去一年，終端需求雖然不弱，但客戶多半優先消化前幾年累積的庫存，導致上游矽晶圓供應商實際感受到的拉貨力道相對延後。

進入2026年後，客戶手中的矽晶圓與碳化矽（SiC）晶圓庫存水位明顯下降，供需結構回到較為健康的狀態。她認為，當庫存回歸至合理水位，新需求才會真正反映在上游供應鏈，這也是看好2026年產業動能的關鍵基礎。

不過，徐秀蘭也特別提醒，這一波復甦並非全面性齊漲，需求將率先集中在先進製程與先進封裝相關應用，這些領域不僅與AI高度相關，對製程與設備的門檻也更高，並非「有產能就能做」。

相對之下，成熟製程、8吋與6吋產線的回溫速度仍較緩慢，呈現「局部先好」的型態。她將這樣的景氣循環，比擬為2019年超級週期（Supercycle）前期階段，由少數關鍵應用先啟動，再逐步向外擴散。

需求與庫存同步改善 預期產業回歸健康

從矽晶圓供應商的角度來看，徐秀蘭認為，2026年有望同時改善需求強度與庫存水位，讓產業能以更理性的節奏前進。她預期，隨著客戶庫存進一步消化、認證進度陸續完成，需求將更明確反映在上游訂單上。

她也指出，這樣的復甦節奏，有助於產業避免淪為過去「一口氣衝太快」的情況，讓投資與產能規劃回到相對健康的軌道。

在她眼中，2026年不一定是爆發年，但會是一個「健康年」。AI所帶來的需求不再只是市場情緒，而是逐步轉化為產業結構的一部分，這也是她在眾多雜音之中，仍能對半導體前景保持信心的原因。